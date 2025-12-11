Анастасия Халили пропускает индивидуальную гонку на Кубке России в Тюмени из-за болезни

Анастасия Халили пропускает индивидуальную гонку на Кубке России из-за болезни.

Биатлонистка Анастасия Халили пропускает индивидуальную гонку на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени из-за болезни.

11 декабря спортсменки преодолеют дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

«Анастасия Халили точно не выйдет на старт. У нее затяжная ОРВИ, она даже не тренируется», – сообщает «Матч ТВ».

На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Халили стала бронзовым призером спринта.