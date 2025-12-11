112

❄️ Кубок России. Метеля победила в индивидуальной гонке, Коваленко – 2-я, Резцова – 3-я

Биатлонистка Метеля победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.

Виктория Метеля выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону в Тюмени.

Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Виктория Метеля – 35.11,0 (0)

2. Юлия Коваленко – 52,9 (2)

3. Кристина Резцова – 1.02,4 (3)

4. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2)

5. Анастасия Зырянова – 1.10,8 (1)

6. Виктория Сливко – 1.25,4 (2)

7. Анна Григорьева – 1.32,6 (1)

8. Анастасия Томшина – 1.50,1 (1)

9. Ирина Казакевич – 1.50,5 (3)

10. Елизавета Бурундукова – 2.02,9 (4)

11. Анастасия Шевченко – 2.07,0 (3)

12. Анастасия Гришина – 2.18,8 (3)

13. Жанна Максимович – 2.20,5 (1)

14. Анастасия Зенова – 2.26,4 (2)

15. Ксения Довгая – 2.33,5 (2)...

22. Светлана Миронова – 3.41,9 (3)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
