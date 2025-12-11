❄️ Кубок России. Метеля победила в индивидуальной гонке, Коваленко – 2-я, Резцова – 3-я
Биатлонистка Метеля победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.
Виктория Метеля выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону в Тюмени.
Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Виктория Метеля – 35.11,0 (0)
2. Юлия Коваленко – 52,9 (2)
3. Кристина Резцова – 1.02,4 (3)
4. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2)
5. Анастасия Зырянова – 1.10,8 (1)
6. Виктория Сливко – 1.25,4 (2)
7. Анна Григорьева – 1.32,6 (1)
8. Анастасия Томшина – 1.50,1 (1)
9. Ирина Казакевич – 1.50,5 (3)
10. Елизавета Бурундукова – 2.02,9 (4)
11. Анастасия Шевченко – 2.07,0 (3)
12. Анастасия Гришина – 2.18,8 (3)
13. Жанна Максимович – 2.20,5 (1)
14. Анастасия Зенова – 2.26,4 (2)
15. Ксения Довгая – 2.33,5 (2)...
22. Светлана Миронова – 3.41,9 (3)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости