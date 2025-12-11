❄️ Кубок России. Метеля победила в индивидуальной гонке, Коваленко – 2-я, Резцова – 3-я

Биатлонистка Метеля победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.

Виктория Метеля выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону в Тюмени. Кубок России по биатлону-2025/26 2-й этап Тюмень Женщины Индивидуальная гонка 1. Виктория Метеля – 35.11,0 (0) 2. Юлия Коваленко – 52,9 (2) 3. Кристина Резцова – 1.02,4 (3) 4. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2) 5. Анастасия Зырянова – 1.10,8 (1) 6. Виктория Сливко – 1.25,4 (2) 7. Анна Григорьева – 1.32,6 (1) 8. Анастасия Томшина – 1.50,1 (1) 9. Ирина Казакевич – 1.50,5 (3) 10. Елизавета Бурундукова – 2.02,9 (4) 11. Анастасия Шевченко – 2.07,0 (3) 12. Анастасия Гришина – 2.18,8 (3) 13. Жанна Максимович – 2.20,5 (1) 14. Анастасия Зенова – 2.26,4 (2) 15. Ксения Довгая – 2.33,5 (2)... 22. Светлана Миронова – 3.41,9 (3)