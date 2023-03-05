Братья Бо бежали гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, несмотря на положительные тесты на коронавирус

Норвежские биатлонисты Йоханнес и сдали положительные тесты на коронавирус перед гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Йоханнес одержал победу, Тарьей финишировал вторым.

«У меня было три теста. Один слабый, другой очень слабый и третий отрицательный. Может быть, я нахожусь в начальной стадии. Пока неизвестно. Утром я чувствовал себя хорошо, поэтому не видел причин зацикливаться на этом. Посмотрим, как все пойдет теперь», – сказал Йоханнес.

«Мы старались быть профессионалами и провести хорошую гонку, и у нас получилось. Мы переживаем насчет того, здоровы мы или нет. Мы боимся худшего. Но мы чувствовали себя нормально, поэтому решили бежать.

Будем надеяться, что мы сможем продержаться еще несколько недель. Если бы Стурла не подхватил корону, мы бы даже не сдавали тесты. Сегодня мы были очень не уверены в том, что нужно делать, но мы чувствуем себя на все сто процентов. Остается только скрестить пальцы», – отметил Тарьей.

«Мы старались держаться на расстоянии от всех, и мне неловко от того, что я тут хожу. Не хочется разгуливать повсюду с положительным тестом. Поэтому я думаю, что будет лучше, если я вернусь домой в случае положительного результата, а потому будем надеяться, что этого не будет», – добавил .