Кристина Резцова: «Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку»

Биатлонистка Резцова: я поменяла местонахождение обоймы.

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).

«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха. Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку, поэтому эксцессов не было, кроме подхода на первую стойку.

Самочувствие с утра было не очень хорошее. Мне не хватало проработки. Старалась размяться перед гонкой, которая оказалась одной из самых тяжелых. Движения замедленные. В других гонках, думаю, буду бежать лучше», – сказала Резцова.