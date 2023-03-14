Братья Бо, Лагрейд, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тарьей Бо Йоханнес Бо Марте Ульсбю-Ройселанн Ветле Шостад Кристиансен Александр Андерсен Ингрид Ланмарк Тандревольд Эндре Стремсхайм Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Рагнхильд Фемстейневик Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Холменколлен Ида Лиен Марен Киркеэйде Эйнар Хедегарт Биатлон

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Ветле Шостад Кристиансен

Тарьей Бо

Йоханнес Дале

Эндре Стремсхайм

Александр Андерсен

Вебьорн Сорум

Эйнар Хедегарт

Женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Ида Лиен

Рагнхильд Фемстейневик

Каролине Кноттен

Юни Арнеклейв

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

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2 комментария

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TBFTT
Ответ Сергей Жарковский
Ну что тут скажешь, сильный состав, но думаю что Эдик Латыпов нисколько не хуже!
Из всего состава его превосходит только Й. Бе ну и Кристиансен возможно чуть стабильнее на стрельбе.
0
-1
-1
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Сергей Жарковский
Ну что тут скажешь, сильный состав, но думаю что Эдик Латыпов нисколько не хуже!
0
0
0
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