Братья Бо, Лагрейд, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.
Сборная Норвегии
Мужчины
Эндре Стремсхайм
Александр Андерсен
Вебьорн Сорум
Эйнар Хедегарт
Женщины
Марте Ульсбю-Ройселанн
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Ида Лиен
Рагнхильд Фемстейневик
Каролине Кноттен
Юни Арнеклейв
Марте Крокстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
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