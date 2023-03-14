Братья Бо, Лагрейд, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Эндре Стремсхайм

Александр Андерсен

Вебьорн Сорум

Эйнар Хедегарт

Женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Ида Лиен

Рагнхильд Фемстейневик

Каролине Кноттен

Юни Арнеклейв

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене