Наталия Шевченко о допуске на международные старты: «Ничего не жду, и так все уже понятно. Надо смотреть правде в глаза»

Биатлонистка Шевченко о допуске: ничего не жду, надо смотреть правде в глаза.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что не ждет допуск на международные старты.

«Если честно, ничего не жду. И так все уже понятно. Все чего‑то ждут, надеются. Но надо смотреть правде в глаза.

Если скажут ехать, то я готова. Но сейчас мучить себя каким‑то ожиданием не нужно. Нужно жить сегодняшним днем. А не завтрашним», – сказала Шевченко.