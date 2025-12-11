Наталия Шевченко о допуске на международные старты: «Ничего не жду, и так все уже понятно. Надо смотреть правде в глаза»
Российская биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что не ждет допуск на международные старты.
«Если честно, ничего не жду. И так все уже понятно. Все чего‑то ждут, надеются. Но надо смотреть правде в глаза.
Если скажут ехать, то я готова. Но сейчас мучить себя каким‑то ожиданием не нужно. Нужно жить сегодняшним днем. А не завтрашним», – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
