Виктория Сливко: «Потихоньку набираю обороты. После Нового года уже будет хорошее состояние»

Биатлонистка Сливко: набираю обороты после болезни.

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о восстановлении после болезни.

Сегодня Сливко заняла шестое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени.

«Еще нужно восстановить форму. Потихоньку набираю обороты. После Нового года уже будет хорошее состояние.

Каждая болезнь очень ударяет по организму спортсмена. Очень сильно теряешь скоростные функции. Немного не хватает скорости по дистанции», – сказала Сливко.