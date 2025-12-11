Поварницын о допуске российских биатлонистов: «Надежда пропадет только с началом Олимпийских игр»
Биатлонист Поварницын: надежда на допуск пропадет только с началом Олимпиады.
Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о допуске лыжников на Кубок мира в нейтральном статусе.
– Наконец‑то хоть кого‑то увидим на Олимпийских играх. Будет приятно следить за ними. Дай бог, если все получится.
Хотелось бы, чтобы и в биатлоне что‑то такое же произошло. Но, как я понимаю, у IBU даже не прописано, что есть такой нейтральный статус.
– Но надежда есть?
– Всегда надежда есть. Она пропадет только с началом Олимпийских игр, – сказал Поварницын.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
