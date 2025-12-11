Метеля о победе в индивидуальной гонке: «Безумно довольна, не ожидала такого результата. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам и психологу»
Биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени.
– Я безумно довольна, не ожидала такого результата. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам и моему психологу. Я выходила максимально настроенной. Поэтому такой результат.
– В чем секрет работы с психологом?
– Секрет, ха-ха. К каждому нужен индивидуальный подход. Это дало колоссальный плюс, толчок, – сказала Метеля.
– Думала, гонка сложится тяжело, но сегодня все сложилось успешно, чему я очень рада.
– Почему решили работать с психологом?
– Работаю с конца лета. Я много болела на фоне эмоционального спада, а не заразы. Поэтому обратились к специалисту. Я с ней и работаю. Она меня наставляет на верный путь. Я поэтому неплохо бегаю.
Для меня всегда мысли одни, что мне тяжело и плохо в индивидуальной гонке. Сейчас есть результат. Я не была зациклена на стрельбе или ходе. Все прошло как‑то легко. Сама удивлена. Надеюсь пробежать все гонки, думаю, что я конкурентоспособна, – добавила спортсменка.