Метеля о победе в индивидуальной гонке: «Безумно довольна, не ожидала такого результата. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам и психологу»

Биатлонистка Метеля: работа с психологом дала колоссальный толчок.

Биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени.

– Я безумно довольна, не ожидала такого результата. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам и моему психологу. Я выходила максимально настроенной. Поэтому такой результат.

– В чем секрет работы с психологом?

– Секрет, ха-ха. К каждому нужен индивидуальный подход. Это дало колоссальный плюс, толчок, – сказала Метеля.

– Думала, гонка сложится тяжело, но сегодня все сложилось успешно, чему я очень рада.

– Почему решили работать с психологом?

– Работаю с конца лета. Я много болела на фоне эмоционального спада, а не заразы. Поэтому обратились к специалисту. Я с ней и работаю. Она меня наставляет на верный путь. Я поэтому неплохо бегаю.

Для меня всегда мысли одни, что мне тяжело и плохо в индивидуальной гонке. Сейчас есть результат. Я не была зациклена на стрельбе или ходе. Все прошло как‑то легко. Сама удивлена. Надеюсь пробежать все гонки, думаю, что я конкурентоспособна, – добавила спортсменка.