Анастасия Халили: «Могу дать 10% на то, что мы поедем на Олимпиаду. На Кубок мира или Кубок IBU больше шансов поехать»
Биатлонистка Халили: даю 10% на то, что мы поедем на Олимпиаду.
Российская биатлонистка Анастасия Халили оценила вероятность допуска к Олимпиаде-2026 в Италии.
«Я и не переставала верить. Но 10% могу дать на то, что мы поедем на Олимпиаду. На Кубок мира или Кубок IBU больше шансов поехать, чем на Олимпийские игры», – сказала Халили.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости