Анастасия Халили: «Могу дать 10% на то, что мы поедем на Олимпиаду. На Кубок мира или Кубок IBU больше шансов поехать»

Биатлонистка Халили: даю 10% на то, что мы поедем на Олимпиаду.

Российская биатлонистка Анастасия Халили оценила вероятность допуска к Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я и не переставала верить. Но 10% могу дать на то, что мы поедем на Олимпиаду . На Кубок мира или Кубок IBU больше шансов поехать, чем на Олимпийские игры», – сказала Халили.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.