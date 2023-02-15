Артем Истомин: «Серохвостов в этом году нисколько не прибавил. В Раубичах он бежал на морально-волевых»

Теги сборная России Кубок России Даниил Серохвостов Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, в какой форме находится Даниил Серохвостов.

– Серохвостов вышел в финал в забегах на 100 метров, который проводил «Матч ТВ». Как относитесь к таким мероприятиям?

– Отнеслись к этому как к шоу-гонке. Ребята тоже повеселились, повеселили болельщиков.

– Насколько Серохвостов прибавил в этом году? Он смог бы конкурировать на уровне топ-10 на чемпионате мира?

– Думаю, что по данной его форме он нисколько не прибавил. Он находится в том же состоянии, в котором был в прошлом году.

Сложно говорить о его прибавке, так как он летом пропустил два месяца, потом на вкатывании прошел два курса антибиотиков, потом в январе опять переболел. Будем заниматься с ним весной, а пока есть то, что есть.

– Но тем не менее в Раубичах он был одним из лучших ходом.

– Это не лучшие его скорости. Он бежал на морально-волевых, – сказал Истомин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Гончарова
Этот год у всех на расслабоне , но Серохвостов похоже поторопился поддержать друга , вместе весело бежать по просторам ..., ему по - видимому подходила методика Каминского .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афанасия
Всё таки интересно, отец Серохвостова поддержал сына в его уходе от ЮМ?
Из прошлогоднего вью его отца: "— Даниил – спортсмен с характером, упрямый, упертый… Таким он был всегда. Если он чего-то захотел, обязательно дойдет до конца."
"Но тут Даниил вошёл в группу Юрия Каминского, и процесс пошёл, работа с ним стала настолько результативной, что появились все шансы показать и заявить о себе. "
"Руслан Яковлевич общается с тренерами сына и знает, что тот в надежных руках. Последним разговором с Юрием Каминским, тренером российской мужской сборной по биатлону, он доволен."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афанасия
Надеюсь, отсутствие прогресса и правда из-за бесконечных болезней в этом сезоне, а не из-за профессиональных качеств новых тренеров. Иначе обидно, год из четырехлетнего цикла -в трубу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
надо было оставаться у Каминского
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий