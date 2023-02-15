Артем Истомин: «Серохвостов в этом году нисколько не прибавил. В Раубичах он бежал на морально-волевых»
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, в какой форме находится Даниил Серохвостов.
– Серохвостов вышел в финал в забегах на 100 метров, который проводил «Матч ТВ». Как относитесь к таким мероприятиям?
– Отнеслись к этому как к шоу-гонке. Ребята тоже повеселились, повеселили болельщиков.
– Насколько Серохвостов прибавил в этом году? Он смог бы конкурировать на уровне топ-10 на чемпионате мира?
– Думаю, что по данной его форме он нисколько не прибавил. Он находится в том же состоянии, в котором был в прошлом году.
Сложно говорить о его прибавке, так как он летом пропустил два месяца, потом на вкатывании прошел два курса антибиотиков, потом в январе опять переболел. Будем заниматься с ним весной, а пока есть то, что есть.
– Но тем не менее в Раубичах он был одним из лучших ходом.
– Это не лучшие его скорости. Он бежал на морально-волевых, – сказал Истомин.
Из прошлогоднего вью его отца: "— Даниил – спортсмен с характером, упрямый, упертый… Таким он был всегда. Если он чего-то захотел, обязательно дойдет до конца."
"Но тут Даниил вошёл в группу Юрия Каминского, и процесс пошёл, работа с ним стала настолько результативной, что появились все шансы показать и заявить о себе. "
"Руслан Яковлевич общается с тренерами сына и знает, что тот в надежных руках. Последним разговором с Юрием Каминским, тренером российской мужской сборной по биатлону, он доволен."