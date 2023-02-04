Карим Халили: «Я планирую набрать форму именно к гонкам в Чайковском. Очень надеюсь, что это получится»

Российский биатлонист Карим Халили ответил на вопросы подписчиков в сторис.

– Будете ли вы участвовать в гонке Легкова в Пересвете 11 марта?

– К сожалению, в этом году не смогу принять участия. В это время будет проходить Кубок Содружества в Тюмени.

– Кто, по твоему мнению, сильнейший в этом сезоне?

– Даниил Серохвостов.

– Как оцениваешь свою форму в этом сезоне? Доволен ли своими результатами?

– Этой фотографией все сказано (Халили показал снимок, на котором прикрывает лицо рукой – Sports.ru). Нет.

– Кто быстрее, лыжники или биатлонисты?

– Лыжники.

– Когда будут следующие соревнования? Когда ты сможешь набрать свою лучшую форму?

– Следующие гонки начинаются в Чайковском 16 февраля (финал Кубка России – Sports.ru), и, конечно же, я планирую набрать форму именно к этим стартам. Очень надеюсь, что это получится.

– Бесит, когда мелкий Серохвостов выигрывает?

– Нет! Я рад, когда он выигрывает у всех. Если этого не могу сделать я, – ответил Халили.