Истомин о своей группе: «По девочкам можно сказать, что хорошее начало сезона, а по поводу парней – нет. Не то, на что я ориентировался. Ставил для себя другие цели»

Тренер сборной России по биатлону оценил, как складывается сезон для спортсменов из его группы.

В группе Истомина тренируются Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили.

– Если брать в среднем, довольны ли вы началом сезона?

– Наверное, да. С другой стороны, не все получилось, что хотели. Сейчас это можно констатировать. Карим не выступает так, как должен, не бежит так, как должен.

У девочек тоже качели были в подготовке после всех болезней. Надо стараться все нивелировать. Но в тех рамках, в которых находимся, пока не можем это сделать. Все равно живем в одной гостинице, питаемся в одной столовой. Не можем изолироваться никак.

Эти болезни были на Кубке России всегда, просто нас здесь не было. Каждый год одно и то же. Дело в том, что спортсмены под нагрузкой, еще и когда надо бежать соревнования, они становятся очень уязвимыми. А там идет по цепочке – задевает одного, второго, третьего... И группа уже нарушилась.

В этом плане нельзя быть довольным. Потому что мы должны расти и подбираться к тому уровню, который показывают на Кубке мира.

– Если посмотреть голые зачеты Кубка Содружества и Кубка России без аналитики, то видно, что ваши спортсмены находятся в них наверху. Считаете ли вы свою группу сильнейшей в стране?

– Во-первых, группа не у меня, а у нас, потому что не один в ней работаю. Есть еще тренеры и специалисты, которые мне в этом помогают. Спасибо им за это большое.

Тот коллектив, который у нас собрался, достаточно профессиональный, за исключением меня, наверное, ха-ха. Они более профессиональны, чем я.

По поводу того, что у нас сильнейшая команда – не знаю. Пока еще половины сезона не прошло. Плюс мы должны подойти к главному старту и там выступать хорошо. Если это получится, то можно будет так говорить.

Пока по девочкам можно сказать, что хорошее начало, а по поводу парней – нет. Как минимум не то, на что я ориентировался. Ставил для себя другие цели. Если говорить про Даниила, там нельзя было по-другому, когда он два месяца пропустил подготовки, а еще месяц восстанавливался, – сказал Истомин.

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