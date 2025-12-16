CAS не получал апелляции белорусских биатлонистов к IBU на отстранение от международных соревнований
CAS не получал иски белорусских биатлонистов к IBU.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал иски белорусских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение от международных соревнований.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
«CAS пока не получал апелляции от Белорусской федерации биатлона и белорусских биатлонистов», – рассказал в пресс-службе.
Ранее Виктория Сливко, Евгений Сидоров и еще шесть российских биатлонистов подали апелляции в CAS вместе с Союзом биатлонистов и Паралимпийским комитетом России.
