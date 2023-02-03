Кристина Резцова: «Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Кубок России Кристина Резцова Кубок Содружества Биатлон

Двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Кристина Резцова оценила уровень российских стартов в текущем сезоне.

– Как вам сейчас формат соревнований, в которых выступают ваши партнеры по сборной, – Кубок России и Кубок Содружества? Хотя бы частично это заменяет Кубок мира?

– Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно.

Очень много стартов у нас сейчас – и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти.

– Если к следующему сезону или через сезон Россию вернут в международные соревнования, насколько сложно будет с ходу начать выступать на равных с лучшими биатлонистами мира?

– Отсутствие практики – это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что в любом случае сейчас немножко подрастет уровень и Кубка России, и Кубка Содружества. Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, то внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти. И уже когда допустят до международных стартов, вернемся в них голодными до побед, – сказала Резцова.

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6 комментариев

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притвиц
Позитивное настроение это хорошо , это треть успеха, но все таки бОльшая часть успеха это конкуренция , а вот с этим беда пока что на одну Алимбекову можно равняться, но в отсутствии этой же Резцовой Мироновой, Кайшевой , она просто почти на голову выше наших девчонок , да и плохо, что молодежь особо не проявляет себя на внутренних стартах , побеждают Куклина,Сливко, иногда Гербулова , а что они могут на КМ ни для кого не секрет- топ- 30,40, 50.
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Ярик01
Бабки декретные платят, олимпийскую прибавку и пенсию уже себе обеспечила, на этапах КР с низкой конкуренцией получают больше чем за места внизу топ-20 кубка мира, что еще нужно ей.
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Hardy
Ответ Vicing Charlsson
Вы с каждым годом будете отрицательно расти.
по модулю)
0
-1
-1
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Vicing Charlsson
Вы с каждым годом будете отрицательно расти.
0
-1
-1
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Hardy
Телевизора пересмотрела в декрете?
+1
0
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Genry
Расти ? Да видим мы как вы выросли,если у вас Старая кляча Куклина которая вообще на кубки мира не тянула , побеждает три раза подряд, то это скорее деградация ,чем рост .
+6
-1
+5
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