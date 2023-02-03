Кристина Резцова: «Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти»

Двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону оценила уровень российских стартов в текущем сезоне.

– Как вам сейчас формат соревнований, в которых выступают ваши партнеры по сборной, – и ? Хотя бы частично это заменяет Кубок мира?

– Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно.

Очень много стартов у нас сейчас – и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти.

– Если к следующему сезону или через сезон Россию вернут в международные соревнования, насколько сложно будет с ходу начать выступать на равных с лучшими биатлонистами мира?

– Отсутствие практики – это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что в любом случае сейчас немножко подрастет уровень и Кубка России, и Кубка Содружества. Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, то внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти. И уже когда допустят до международных стартов, вернемся в них голодными до побед, – сказала Резцова.