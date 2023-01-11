Артем Истомин: «Серохвостов пропускает этап Кубка России, так как будет на ведомственных соревнованиях»

Теги сборная России сборная России жен Кубок России Наталья Гербулова Даниил Серохвостов Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин объяснил, почему Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят этап Кубка России, который пройдет 12-16 января в Рыбинске.

«Наталья планово пропускает этап, она непросто непросто перенесла болезнь после этапа в Увате, у нее были некоторые осложнения.

В начале последнего сбора она тоже немного переболела, поэтому решили, что этап в Рыбинске она пропустит.

Даниил пропускает этап, так как он будет выступать на ведомственных соревнованиях, 16 января он уже вернется к нам в Раубичи.

На этапе [Кубка Содружства] в Беларуси выступят оба спортсмена», – рассказал Истомин.

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9 комментариев

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2533ПВ
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Ответ тоторо
не бегут все башкировские,все шашиловские и почти все каминские не бегут. из звезд тока карим,поварнцицын, вьюхин и почти все истоминские.так что истомина можно похвалить
Про Гараничева и Елисеева забыли.А ещё если Каплина будет хоть на одно место выше Сливко,то заберёт себе жёлтую майку лидера.
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Julia
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А что это за ведомственные соревнования?
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Лидия Еремеева
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Завтра спринт бегут чуть более 40 чел. За Карима бы поболела, но без звука... Боюсь телевизор взорвется от воплей буйного комментатора!
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Goodguy
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--16 января он уже вернется к нам в Раубичи.--

Ага, в Сочи они сидят. Сразу говорил, что шифруются в Раубичах.

--после этапа в Увате, у нее были некоторые осложнения.--
Что ж в очередной раз восхитимся умом и прозорливостью Динары, пропустившей гонки в Увате.
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khinskiy
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Конец декабря. Лежит на полуразваленном диване в квартире с ободранными обоями актер Серохвостов. Раздается телефонный звонок:
- Господин Серохвостов? Вас беспокоят по поводу съемок. Мы вам предлагаем сняться в Голливуде, у Спилберга. Роль, правда, не главная, главную Шварценеггер играет, но тоже серьезная. Тысячу долларов не предложим, но на восемьсот в день можете рассчитывать. Вас это устроит?
- А когда съемки?
- С 11 по 15 января.
- Ну-у нет... Я не могу. У меня ёлки...
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Goodguy
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Ну это же совершенно меняет дело! Какой там чемпионат мира, когда идет чемпионат обкома партии, да еще и с личным присутствием генсека.
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тоторо
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Ответ Любовь Гончарова
Огласите пожалуйста весь список не выступающих .
не бегут все башкировские,все шашиловские и почти все каминские не бегут. из звезд тока карим,поварнцицын, вьюхин и почти все истоминские.так что истомина можно похвалить
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TBFTT
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Т.е на каких-то ведомственных соревнования он может выступать и болезнь не мешает, а на КР нет? КР окончательно превращается в клоунаду.
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Любовь Гончарова
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Огласите пожалуйста весь список не выступающих .
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