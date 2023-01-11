Артем Истомин: «Серохвостов пропускает этап Кубка России, так как будет на ведомственных соревнованиях»
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин объяснил, почему Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят этап Кубка России, который пройдет 12-16 января в Рыбинске.
«Наталья планово пропускает этап, она непросто непросто перенесла болезнь после этапа в Увате, у нее были некоторые осложнения.
В начале последнего сбора она тоже немного переболела, поэтому решили, что этап в Рыбинске она пропустит.
Даниил пропускает этап, так как он будет выступать на ведомственных соревнованиях, 16 января он уже вернется к нам в Раубичи.
На этапе [Кубка Содружства] в Беларуси выступят оба спортсмена», – рассказал Истомин.
Ага, в Сочи они сидят. Сразу говорил, что шифруются в Раубичах.
--после этапа в Увате, у нее были некоторые осложнения.--
Что ж в очередной раз восхитимся умом и прозорливостью Динары, пропустившей гонки в Увате.
- Господин Серохвостов? Вас беспокоят по поводу съемок. Мы вам предлагаем сняться в Голливуде, у Спилберга. Роль, правда, не главная, главную Шварценеггер играет, но тоже серьезная. Тысячу долларов не предложим, но на восемьсот в день можете рассчитывать. Вас это устроит?
- А когда съемки?
- С 11 по 15 января.
- Ну-у нет... Я не могу. У меня ёлки...