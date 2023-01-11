Артем Истомин: «Серохвостов пропускает этап Кубка России, так как будет на ведомственных соревнованиях»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин объяснил, почему Даниил Серохвостов и Наталья Гербулова пропустят этап Кубка России, который пройдет 12-16 января в Рыбинске.

«Наталья планово пропускает этап, она непросто непросто перенесла болезнь после этапа в Увате, у нее были некоторые осложнения.

В начале последнего сбора она тоже немного переболела, поэтому решили, что этап в Рыбинске она пропустит.

Даниил пропускает этап, так как он будет выступать на ведомственных соревнованиях, 16 января он уже вернется к нам в Раубичи.

На этапе [Кубка Содружства] в Беларуси выступят оба спортсмена», – рассказал Истомин.