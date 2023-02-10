«Я постоянно на связи с Бех. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает». Нуждов о переходе битлонистки

Теги сборная России жен сборная Украины жен переходы Алексей Нуждов Екатерина Бех Биатлон

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал информацию о переходе россиянки Екатерины Бех в сборную Украины.

Бех уже выступала за украинскую команду с 2018 по 2022 год, но перед началом этого сезона вернулась в Россию, где участвовала в Кубке России и Кубке Содружества. Информация о ее очередном переходе в сборную Украины появилась накануне.

«Я постоянно на связи с Бех. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает», – сказал Нуждов.

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6 комментариев

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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Желаю Кате удачи и большого счастья в личной жизни!
я думаю для кати главное биатлон, а не личная жизнь)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Желаю Кате удачи и большого счастья в личной жизни!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ Iuasamotu
Бех же ещё нужно грамотно выбраться из той России, естественно, что она пускает туман
Опять фигню пишете? Что её в Турцию или Грузию не выпустят?
+1
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+1
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тоторо
а вообще с нуждовым она конечно некрасиво поступила, он ее принял у себя, зп платил, на алдан бесплатно вывозил на сборы, а она хоп и улетела обратно
+1
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Iuasamotu
Бех же ещё нужно грамотно выбраться из той России, естественно, что она пускает туман
можеь она уже на родине в украине, паспорт то у нее украинский никто не отнимал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Бех же ещё нужно грамотно выбраться из той России, естественно, что она пускает туман
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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