«Я постоянно на связи с Бех. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает». Нуждов о переходе битлонистки

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал информацию о переходе россиянки Екатерины Бех в сборную Украины.

Бех уже выступала за украинскую команду с 2018 по 2022 год, но перед началом этого сезона вернулась в Россию, где участвовала в Кубке России и Кубке Содружества. Информация о ее очередном переходе в сборную Украины появилась накануне.

«Я постоянно на связи с Бех. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает», – сказал Нуждов.