Алексей Нуждов: «Мне ничего не известно о намерениях Бех вернуться в сборную Украины. Она занята восстановлением здоровья, до конца сезона выступать не будет»

Президент Федерации Московской области Алексей Нуждов заявил, что не слышал о намерениях биатлонистки вернуться в сборную Украины.

Ранее об этом сообщил украинский комментатор Андрей Столярчук.

«Мне пока ничего не известно о таких намерениях Бех. По моей информации, она сейчас занята восстановлением своего здоровья после болезни, обследованием и подготовкой к операции в течении ближайшего месяца, а потому до конца сезона выступать не будет», – сказал Нуждов.

Бех – натурализованная россиянка. Она была исключена из украинской команды в апреле 2022 года и вернулась в Россию, где выступала на внутренних турнирах.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону