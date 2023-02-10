Алексей Нуждов: «Мне ничего не известно о намерениях Бех вернуться в сборную Украины. Она занята восстановлением здоровья, до конца сезона выступать не будет»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Алексей Нуждов Екатерина Бех Биатлон

Президент Федерации Московской области Алексей Нуждов заявил, что не слышал о намерениях биатлонистки Екатерины Бех вернуться в сборную Украины.

Ранее об этом сообщил украинский комментатор Андрей Столярчук.

«Мне пока ничего не известно о таких намерениях Бех. По моей информации, она сейчас занята восстановлением своего здоровья после болезни, обследованием и подготовкой к операции в течении ближайшего месяца, а потому до конца сезона выступать не будет», – сказал Нуждов. 

Бех – натурализованная россиянка. Она была исключена из украинской команды в апреле 2022 года и вернулась в Россию, где выступала на внутренних турнирах.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону

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