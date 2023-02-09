Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону

Биатлонистка Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины, сообщил украинский комментатор Андрей Столярчук.

«Вполне возможно, что в ближайшее время Екатерина Бех, экс-сборница Украины, может вернуться в нашу команду.

Насколько мне известно, в ближайшее время ожидается ее возвращение в сборную Украины», – сказал Столярчук.

Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Иван Крулько при этом заявил, что федерация не получала заявок на возвращение в команду.

До 2018 года Бех являлась спортсменкой сборной России, потом сменила гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях.

В середине апреля 2022-го стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной. Бех вернулась в Россию, выступала на Кубке Содружества и Кубке России; сообщалось также, что она получила вид на жительство в РФ.