Николай Лопухов: «Бех не выходила на связь с ноября. Даже не ответила на мои поздравления с Новым годом»

Тренер Николай Лопухов рассказал, что с ноября прошлого года не общался со своей подопечной – биатлонисткой .

Накануне появилась информация, что Бех может вернуться в сборную Украины. Ее исключили из украинской сборной в апреле 2022-го, после чего спортсменка вернулась в Россию и выступала на внутренних соревнованиях.

– Откровенно говоря, мы с ней потеряли связь с ноября. Как все было: Катя в августе, когда проводили сбор на Семинском перевале, переболела гайморитом. Она пропила курс антибиотиков, после чего всё было нормально.

Затем, после участия в этапе Кубка Содружества в Раубичах и небольшого отпуска, мы поехали в Алдан, дело было в октябре. Погода там была хорошей, было много снега.

Я уехал домой 3 ноября, она 8 ноября оттуда переехала в Ханты‑Мансийск. Я должен был поехать к ней, она позвонила и сообщила, что снова заболела.

По сути, я больше никуда и не ездил. Однажды в ноябре только приезжал в Тюмень, но на пару дней. Всё это время Катя же нигде не выступала. Далее она сообщила мне, что взяла отпуск до мая, чтобы полностью вылечиться. Потом уже ни ответа, ни привета.

Даже не ответила на мои поздравления с Новым годом. Фактически наша связь прервалась с ноября. Алексей Викторович Нуждов рассказал мне, что Катя будет делать операцию. Она всё‑таки слабенькая пришла к нам, со здоровьем были проблемы.

– Ей подходил ваш тренировочный план?

– Претензий по тренировочному процессу не было. Тут дело не совсем в этом. У нее были проблемы личного характера, возращение в Россию, а также здоровье сыграло свою роль. Да и тренироваться было некогда, потому что она постоянно болела, – сказал Лопухов.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону