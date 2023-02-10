Анфиса Резцова: «Дай бог, чтобы Бех поняли и приняли обратно в сборную Украины. А осуждать мы не имеем права»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о возможном возвращении биатлонистки в сборную Украины.

«Украину допускают на международную арену, наверное, в этом смысл ее возвращения. Конечно, вернуться – это ее право. Я придерживаюсь мнения, что вряд ли ее возьмут обратно. Наверняка этот вопрос будет рассматривать руководство.

С другой стороны, почему бы и нет? Почему не продолжить выступать дальше на международной арене? Нам перекрыли кислород. Очень тяжело просто взять и прервать свою карьеру. В СМИ на спортсменов везде катят бочку.

Но что поделать, если во главе с Бахом везде вставляют нам палки в колеса? Его не поймешь. Он сегодня говорит: «Давайте вернём Россию», а завтра говорит по-другому. Но так же нельзя с людьми обращаться.

Спортсмены не виноваты в политике, а страдают они по полной. Что на сегодняшний день делать нашим спортсменам? Дай бог, чтобы ее там поняли и приняли обратно в команду сборной Украины. А осуждать мы не имеем права», – сказала Резцова.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону