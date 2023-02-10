Анфиса Резцова: «Дай бог, чтобы Бех поняли и приняли обратно в сборную Украины. А осуждать мы не имеем права»

Теги сборная России жен МОК сборная Украины жен Анфиса Резцова Томас Бах переходы Политика Екатерина Бех Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины.

«Украину допускают на международную арену, наверное, в этом смысл ее возвращения. Конечно, вернуться – это ее право. Я придерживаюсь мнения, что вряд ли ее возьмут обратно. Наверняка этот вопрос будет рассматривать руководство.

С другой стороны, почему бы и нет? Почему не продолжить выступать дальше на международной арене? Нам перекрыли кислород. Очень тяжело просто взять и прервать свою карьеру. В СМИ на спортсменов везде катят бочку.

Но что поделать, если МОК во главе с Бахом везде вставляют нам палки в колеса? Его не поймешь. Он сегодня говорит: «Давайте вернём Россию», а завтра говорит по-другому. Но так же нельзя с людьми обращаться.

Спортсмены не виноваты в политике, а страдают они по полной. Что на сегодняшний день делать нашим спортсменам? Дай бог, чтобы ее там поняли и приняли обратно в команду сборной Украины. А осуждать мы не имеем права», – сказала Резцова.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону

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9 комментариев

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Пользователь Имени
Ответ Олег Кучтраев
Там война началась, какой к ..ям тренер.
Понятно, т.е. уехала (ее уехали) от невозможности тренироваться. На этапы КМ Украина катается без тренировок и прямиком из Киева, учту
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Олег Кучтраев
Ответ Пользователь Имени
Тренировали ее родные? В соревнованиях участвовала "семейные старты", ВНЖ это просто бумажка на принтере от троюродной сестры? Фролина, Лапшин прям вагон родственников имели в Корее
Там война началась, какой к ..ям тренер.
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Вадим flanec
Ответ Элси Ринген
Уж не знаю, откуда у нее там родные, если она вообще-то из Хабаровского края. Чемпионка России по девушкам 2016 года. И в сезоне 16/17 на юниорском кубке она за Россию еще выступала.
Так внимательно почитайте его ответ на комментарий другого пользователя, и тогда вам станет понятно, что этот пользователь имел ввиду, которому вы отвечаете.
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selso99
Резцова, вот вроде, алкоголик алкоголиком, но как между строк читается: если мои дочки решат выступать за Финляндию, их осуждать не нужно.
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Элси Ринген
Ответ Олег Кучтраев
Уехала к родным. Какие у нее родные в Корее?
Уж не знаю, откуда у нее там родные, если она вообще-то из Хабаровского края. Чемпионка России по девушкам 2016 года. И в сезоне 16/17 на юниорском кубке она за Россию еще выступала.
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Любовь Гончарова
Счастливая страна , счастливые россияне ! Ну все прекрасно в стране , все сыты , счастливы и здоровы . Ну иногда возникают проблемы то с сирийскими детьми , то с отстранением спортсменов от международных соревнований , то со спортсменкой Бех , но тут дружно подключаются все СМИ , депутаты , чиновники и высказывают свое мнение . Дружный , отзывчытый народ .
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Пользователь Имени
Ответ Олег Кучтраев
Уехала к родным. Какие у нее родные в Корее?
Тренировали ее родные? В соревнованиях участвовала "семейные старты", ВНЖ это просто бумажка на принтере от троюродной сестры?
Фролина, Лапшин прям вагон родственников имели в Корее
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-1
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Олег Кучтраев
Ответ Пользователь Имени
Согласился бы, но могла бы уехать в какую-нибудь Словакию, Южную Корею....но уехала в Россию, чтобы что? Проситься потом в сб. Украины!?
Уехала к родным. Какие у нее родные в Корее?
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Пользователь Имени
Согласился бы, но могла бы уехать в какую-нибудь Словакию, Южную Корею....но уехала в Россию, чтобы что? Проситься потом в сб. Украины!?
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