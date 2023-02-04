Журова о словах Тарьея Бо, что большинство спортсменов проголосовали бы против возвращения России: «Он боится конкуренции. И политика тут не при чем»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова норвежского биатлониста , выступившего против возвращения российских спортсменов на международную арену.

Бо заявил, что большинство спортсменов проголосовали бы против допуска атлетов из России к международным стартам.

«Откуда он знает? Такое возможно, если на спортсменов будут давить. Стоять сзади и говорить: «Только попробуй проголосуй «За».

В ином случае, так поступят только люди, которые считают, что в отсутствии россиян у них будет больше шансов завоевать медаль. Только в таком случае спортсмен будет поддерживать отстранение другого спортсмена от соревнований.

Значит, он боится конкуренции. Для меня это единственное объяснение. И политика тут не при чем», – сказала Журова.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»