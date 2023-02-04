Журова о словах Тарьея Бо, что большинство спортсменов проголосовали бы против возвращения России: «Он боится конкуренции. И политика тут не при чем»

Теги сборная России сборная Норвегии Светлана Журова Тарьей Бо Политика Биатлон

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова норвежского биатлониста Тарьея Бо, выступившего против возвращения российских спортсменов на международную арену.

Бо заявил, что большинство спортсменов проголосовали бы против допуска атлетов из России к международным стартам.

«Откуда он знает? Такое возможно, если на спортсменов будут давить. Стоять сзади и говорить: «Только попробуй проголосуй «За».

В ином случае, так поступят только люди, которые считают, что в отсутствии россиян у них будет больше шансов завоевать медаль. Только в таком случае спортсмен будет поддерживать отстранение другого спортсмена от соревнований.

Значит, он боится конкуренции. Для меня это единственное объяснение. И политика тут не при чем», – сказала Журова.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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2 комментария

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maripous
Политика тут очень даже при чём. Они живут не в России и не российские граждане. У них там своя свадьба и своя пропаганда. Никому не надо защищать русских в ущерб себе.
А конкуренции Тарий он боится не от наших биатлонистов, а от своей команды. У них там очередь стоит.
+3
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+3
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encaro_one
Тарий боится конкуренции в сборной Норвегии, где он на грани вылета.
На "конкурентов" из России ему насрать.
+6
0
+6
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