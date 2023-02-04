Александр Тихонов: «Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать против возвращения России. Посмотрю, что скажут эти братья, когда СВО закончится нашей победой»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, которые не поддержали допуск россиян к международным стартам.

«Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать с инициативой против возвращения России на международные соревнования.

Надо заниматься спортом и проявлять свой характер, как истинные спортсмены, а не разглагольствоваться выражениями норвежских политиков. Столтенберг (генеральный секретарь НАТО) – отмороженный норвежец. Когда нашей победой закончится СВО, я посмотрю, что скажут эти братья Бо.

В моем поколении мы дружили как одна семья: Магнар Сольберг, Йон Истад, Олав Йордет, Ола Верхауг. Четверка, которую мы обыграли на ОИ и чемпионатах. Невзирая на бойкот московской Олимпиады в 1980 году, мы поехали на ОИ-1984 и не бойкотировали американцев. И это было правильным решением нашего правительства», – сказал Тихонов.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»