Александр Тихонов: «Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать против возвращения России. Посмотрю, что скажут эти братья, когда СВО закончится нашей победой»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен сборная Норвегии Тарьей Бо Магнар Сольберг Олав Йордет Йон Истад Йоханнес Бо Лос-Анджелес-1984 Москва-1980 Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, которые не поддержали допуск россиян к международным стартам.

«Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать с инициативой против возвращения России на международные соревнования.

Надо заниматься спортом и проявлять свой характер, как истинные спортсмены, а не разглагольствоваться выражениями норвежских политиков. Столтенберг (генеральный секретарь НАТО) – отмороженный норвежец. Когда нашей победой закончится СВО, я посмотрю, что скажут эти братья Бо.

В моем поколении мы дружили как одна семья: Магнар Сольберг, Йон Истад, Олав Йордет, Ола Верхауг. Четверка, которую мы обыграли на ОИ и чемпионатах. Невзирая на бойкот московской Олимпиады в 1980 году, мы поехали на ОИ-1984 и не бойкотировали американцев. И это было правильным решением нашего правительства», – сказал Тихонов.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

52 комментария

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dimkaa1
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
В экономике? В дефицитом бюджете? В платежах? В магазинах чеках? В гарантиях? Правда не видно?
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Atsuktuvas
Пояснил бы еще кто-нибудь - как эта победа должна выглядить? Ну, чтобы хоть прикинуть на какой мы стадии. А то вдруг уже через пару дней, а в доме нет советского шампанского...
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Александр Шейфер
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Да даже если завоюем всю Европу победой это нельзя будет назвать.
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Sarumian
...безголовое правительство...
Это он про Норвежское ?

..Посмотрю, что скажут эти братья, когда СВО закончится нашей победой..

Они скажут, чтобы дед (и этот и другой) не забывал пить свои таблетки. Он опять всё перепутал.
Батутин или его зам скоро подпишут акт об отрицательной победе, где были достигнуты все цели.
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Выдвиженец
Ответ Визувий
Какой еще победой СВО? лол)Победой там даже не пахнет.
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Выдвиженец
Ответ Визувий
После Украины, в росси не будет чем начинать новое СВО. Не будет ни солдат ни танков ни артиллерии. Польская армия уже сейчас сильнее чем российская. А учитывая что исторически русские не умели воевать против поляков, то итог здесь очевиден
Суворов ржёт в голосину
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URSUS
Ответ Valeross
В СВО не нельзя победить, её можно только проиграть
Вот хохлонацисты и проиграют, с треском!
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Lordk
Какая интересная терминология... Все настолько привыкли к новоязу, что уже операция победой может закончиться.
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Сергей Лимонников
Ответ Сергей Клепов
На фоне Тихонова я себя капец каким умным ощущаю, спасибо Спортс, что помогаешь мне это ощутить, ибо тупее него хз кто может быть
а как же Свищеа
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Valeross
В СВО не нельзя победить, её можно только проиграть
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Визувий
Ответ Возвращение Аленио
Комментарий удален модератором
После Украины, в росси не будет чем начинать новое СВО. Не будет ни солдат ни танков ни артиллерии. Польская армия уже сейчас сильнее чем российская. А учитывая что исторически русские не умели воевать против поляков, то итог здесь очевиден
+2
-3
-1
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Визувий
Какой еще победой СВО? лол)Победой там даже не пахнет.
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ ДМ-1чемпион
Вашим украинским конечно никогда! Это невозможно!
ну как бы Тихонов предусмотрительно не сказал, кто для него "наши" - он готов к любому исходу, как и Тарасов (футболист) с Михалковым (Бесогон) - для них наши, кто "при власти"🤣
+4
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Вечно в бане
Допустим, закончится. Даже, допустим, закончится тем, что можно будет назвать победой, а не тем, что назовут «победой» с экранов тв. А причём тут Бе?

Или в воспалённом мозгу Тихонова «наша победа в СВО» это когда мы захватим всю Европу, а на месте генсека НАТО окажется отмороженный русский фон Медведевберг?
+6
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-Ancient-
Посмотрим,что скажет маразматик ветеран, когда война завершится позором для кремля.
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-1
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Alestern
Ответ Возвращение Аленио
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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F_DX jr
Ответ Lanc
Все норвежцы ждут, когда СВО завершится победой, чтобы сразу рвануть в Россию на ПМЖ.
Кстати, вполне себе вариант.
0
-4
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АРХАТ
Когда туркмены русских прессовали, где СВО?
Или за газ продали?
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-1
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Hardy
свои проблемы на чужие плечи не перекладывай, там люди вольны говорить что думают, в отличие от.
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Lanc
Все норвежцы ждут, когда СВО завершится победой, чтобы сразу рвануть в Россию на ПМЖ.
+6
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Возвращение Аленио
Комментарий удален
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ДМ-1чемпион
Ответ Amico Megobari ®
Когда нашей победой закончится СВО* никогда
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-9
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ДМ-1чемпион
Ответ Сергей Доронин
Или окончиться позором
Конечно позором....украинским!
+1
-7
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Павел Мельников
Ответ Витольд Бубеный
Тихонов там 3 золота взял! Или это кроме него никто не помнит)?
Не Тихонов, а другие биатлонисты, не три, а одно, и не в Лос-Анджелесе, а в социалистическом Сараево.
Все, как в старом анекдоте про лотерею.
+23
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viktor1952
В хоккее Кожевников, в биатлоне Тихонов.
0
-1
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