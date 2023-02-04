Александр Тихонов: «Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать против возвращения России. Посмотрю, что скажут эти братья, когда СВО закончится нашей победой»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, которые не поддержали допуск россиян к международным стартам.
«Братьям Бо приказывает безголовое правительство выступать с инициативой против возвращения России на международные соревнования.
Надо заниматься спортом и проявлять свой характер, как истинные спортсмены, а не разглагольствоваться выражениями норвежских политиков. Столтенберг (генеральный секретарь НАТО) – отмороженный норвежец. Когда нашей победой закончится СВО, я посмотрю, что скажут эти братья Бо.
В моем поколении мы дружили как одна семья: Магнар Сольберг, Йон Истад, Олав Йордет, Ола Верхауг. Четверка, которую мы обыграли на ОИ и чемпионатах. Невзирая на бойкот московской Олимпиады в 1980 году, мы поехали на ОИ-1984 и не бойкотировали американцев. И это было правильным решением нашего правительства», – сказал Тихонов.
Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»
Это он про Норвежское ?
..Посмотрю, что скажут эти братья, когда СВО закончится нашей победой..
Они скажут, чтобы дед (и этот и другой) не забывал пить свои таблетки. Он опять всё перепутал.
Батутин или его зам скоро подпишут акт об отрицательной победе, где были достигнуты все цели.
Или в воспалённом мозгу Тихонова «наша победа в СВО» это когда мы захватим всю Европу, а на месте генсека НАТО окажется отмороженный русский фон Медведевберг?
Или за газ продали?
Все, как в старом анекдоте про лотерею.