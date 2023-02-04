Анфиса Резцова о словах братьев Бо: «Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова норвежских биатлонистов Тарьея и , выступивших против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Откровенно сказать, норвежцы всегда были против нас. И братья Бо, и все остальные. Так что это неудивительно. Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их. Поэтому они против нашего участия на международных соревнованиях. Так было во все времена.

Ни финны, ни шведы так себя с нами не ведут. К сожалению, весомее главы федерации биатлона Финляндии. Поэтому, даже если бы финны и шведы выступили за возвращение российских спортсменов, они знают, что их никто не услышит. А норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы», – сказала Резцова.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»