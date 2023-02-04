Анфиса Резцова о словах братьев Бо: «Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их»

Теги сборная России сборная Норвегии Андерс Бессеберг Анфиса Резцова Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, выступивших против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Откровенно сказать, норвежцы всегда были против нас. И братья Бо, и все остальные. Так что это неудивительно. Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их. Поэтому они против нашего участия на международных соревнованиях. Так было во все времена.

Ни финны, ни шведы так себя с нами не ведут. К сожалению, Бессеберг весомее главы федерации биатлона Финляндии. Поэтому, даже если бы финны и шведы выступили за возвращение российских спортсменов, они знают, что их никто не услышит. А норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы», – сказала Резцова.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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10 комментариев

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Hardy
🤣🤣🤣
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TBFTT
Бессеберг? 😳
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Погладь быка
Бессеберг так то под следствием за то что небескорыстно впрягался за Россию.
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maripous
Ну, в биатлоне мы уже давно не конкуренты. Братья просто поют вместе со всей Норвегией и остальной Европой свои песни.
+1
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Shibosan
Допингистка сказал что?
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-1
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oleg9999
Климат у нас суровее, и без допинга мы явно сильнее.
+2
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encaro_one
Анфиса с 90ых годов в постоянном запое, да и говорила, что КМ не смотрит. Простительно не знать место российских биатлонистов в современном мире.
+5
0
+5
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Великий Алонсо
Ахахахаха. У одного Йоханнеса достижения покруче чем у всех наших биатлонистов за всю историю 😂😂
+12
-1
+11
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error505
Ну насчёт главные и сильнее я бы поспорил. Сильнее мы бываем только тогда, когда происходит какое-то чудо и мы попадаем по мишеням, а норвежцы и шведы нет
+3
-2
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Погладь быка
В биатлоне, вы их главные смешители. В женском биатлоне они вас просто не замечают. Правда в женском норвежцы и сами сейчас не особо конкурируют.
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