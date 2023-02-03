Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

Теги сборная Норвегии МОК Олимпийская сборная России Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«На 100 процентов уверен, что все должно остаться так, как сейчас. МОК все время пытается угодить всем. Но в некоторых вопросах это невозможно.

Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против (возвращения России). МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается», – сказал Тарьей.

«Я понимаю, что разговоры об их возможном возвращении должны постоянно вестись, но на данный момент мы слишком далеки даже от обсуждения этой возможности. Это мой ответ», – отметил Йоханнес.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сосед Педро - биопапа Месси
деньги начали терять организаторы, только в Норвегии интересно смотреть как 3 норвежца каждый раз разыгрывают медали между собой..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
А ведь 10 лет назад этого больного рыжего норга с хлебом солью в России встречали. А теперь он коричневую массу льет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Ответ генгбенг
У них что методичка
А то. Нельзя от линии партии отступать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Ответ SurrealTaki
Мне стыдно, что я болел за них (конечно после наших) когда они приезжали к нам в Ханты. К сожалению много в ком приходится разочаровываться в последнее время. Но как говорится, мои ожидания - это мои проблемы
Вертолетики у вас в Хантах крутили.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SurrealTaki
Мне стыдно, что я болел за них (конечно после наших) когда они приезжали к нам в Ханты. К сожалению много в ком приходится разочаровываться в последнее время. Но как говорится, мои ожидания - это мои проблемы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Почему никто из журналистов не спросит у них, а как они относятся к тому, что нато развязало большинство воин за последние несколько десятков лет? А ведь его страна - член нато, и ее военнослужащие участвовали в военных конфликтах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
без российских денюжков не смогут долго всё равно :)..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montmorency
ну что с них взять, они дальше Европы никуда не ездили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
В словах Газзаева есть правда, надо хотя бы попытаться создать какую-то альтернативу ОИ.
Ну как можно спокойно соревноваться рядом с такими отморозками??
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Милые биороботы :). Как всегда, с норвежских фьордов повеяло душевной теплотой...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Vitto
Возвращаются ихтамнеты. Ясно-понятно...
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ответ sancho81
Да, но он-то говорит про голосование от МОК, а не от ИБУ...
Да фиг его знает, кого он имеет в виду под спортсменами, может биатлонистов. Если конечно он про всех спортсменов говорит, то да, он не прав. Но конкретно в биатлоне даже если МОК примет рекомендации по допуску россиян, тут это вряд ли будет реализовано - пускать русских с оружием в Европу никто не захочет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Братья Бо никогда не захотят возвращения России, даже нейтральных спортсменов видеть не желают😳
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Ответ Афанасия
Самуэльсон им случайно не кровный брат? Вот что им конкретно сделал Латыпов или Халили (Логинова понятно за что они не любят), почему они не хотят их видеть на Кубке мира, а? Просто по-человечески бы ответили, а не программными заявлениями как под копирку.
Они эти, как их... партнёры. Совет им да любовь 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Тарий, не понял, что ты имеешь ввиду, то что Россия заносит или то, что если 140 млн. россиян купит по майке депутата Шипулена и по шайбе овечкина получатся огромные бабки на мерче?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Братишки хотя бы пластинку сменили. Пусть что-нибудь новенькое выучат
Новые методички не подвезли...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sancho81
Ответ Pikachu Pikachu
Ну он представитель зимнего вида спорта. А в международной федерации биатлона (а именно она будет принимать окончательное решение по данному виду спорта) не очень много южноамериканских, арабских и африканских стран. В летних видах ситуация, естественно, иная, но в лыжах, биатлоне и т.д. бал правит Европа и Северная Америка
Да, но он-то говорит про голосование от МОК, а не от ИБУ...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
У них что методичка
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
А я вот думаю , что если бы провели реально закрытые голосования среди спортсменов мира, то расклад был бы явно не в пользу мнения Тарьки и Ко)) ибо и стран в мире гораздо больше 50, и спортсменов-представителей стран не из "штаты и ко" в разы больше)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
peacenforcer
норвежское моральное уродство и неслыханное лицемерие совершенно не знает границ (особенно учитывая, что как страна нато норвегия - ее армия и авиация - принимала самое активное участие абсолютно во всех НЕЗАКОННЫХ войнах, которые вели сша за последние 30 лет и которые привели к гибели более миллиона человека, разрушению жизни, судеб, уничтожению жилья, имущества и вынужденному переселению десятков миллионов, а также к тотальному разорению и обнищанию целых стран и народов)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
Ответ Пользователь Имени
Фанат Кокорина?)
Вопросом на вопрос?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Виктор Войнов
Возвращается не Россия, а независимые спортсмены с гражданством России и Белоруссии. Тарьей - дурак ))
Возвращаются ихтамнеты. Ясно-понятно...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Имени
Ответ MosesPray
Взлеты и падения бываю у всех. На пользу спортивным соревнованиям особенно идет разнообразие конкуренции, если конкуренции нет, то спорт угасает или не развивается, как, например, Сепактакрау
Да дело не во взлётах и падениях. В лыжах нам вернуться проще и желание может быть у многих. Получить противостояние Большунов - Клэбо лет на 5 это было бы интересно. Непряева вполне конкурентоспособна в женской части, на уровне лидеров сезона. А вот с биатлоном другая история, не знаю уж какие мы "давали" (рекламой, взносами, аудиторией и т.д.) деньги, но лидерами мы не были, тем легче всем от нас дистанцироваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ответ sancho81
Он как бы понимает, что голосование будет не только среди европейских спортсменов? И он как бы все равно уверен в своих словах? Если "да" на оба вопроса - это клиника)
Ну он представитель зимнего вида спорта. А в международной федерации биатлона (а именно она будет принимать окончательное решение по данному виду спорта) не очень много южноамериканских, арабских и африканских стран. В летних видах ситуация, естественно, иная, но в лыжах, биатлоне и т.д. бал правит Европа и Северная Америка
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий