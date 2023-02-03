Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

Норвежские биатлонисты и выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«На 100 процентов уверен, что все должно остаться так, как сейчас. МОК все время пытается угодить всем. Но в некоторых вопросах это невозможно.

Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против (возвращения России). МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается», – сказал Тарьей.

«Я понимаю, что разговоры об их возможном возвращении должны постоянно вестись, но на данный момент мы слишком далеки даже от обсуждения этой возможности. Это мой ответ», – отметил Йоханнес.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?