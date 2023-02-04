Дмитрий Васильев: «Братья Бо боятся за свои медали. Придет время, когда будет разоблачен допинг и все медали они выбросят в помойку»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии допинг сборная России (лыжные гонки) Тарьей Бо Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Александр Большунов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, выступивших против допуска россиян к международным стартам.

«Естественно, братья Бо переживают и боятся за свои медали. Известно, что их разоблачили в легальном использовании допинга, поэтому они такие лихие и все время побеждают.

Большунов доказал, что без допинга можно выигрывать. Но они опасаются этого. Рано или поздно будут отменены терапевтические исключения – справки, которые они используют. Пытаются как можно дальше оттянуть этот срок и сейчас быть такими «непобедимыми». Они незаконно забрали массу медалей.

На сегодняшний день у братьев Бе на двоих много наград. Поскольку они многократные олимпийские чемпионы, то к ним якобы должны прислушиваться. Пусть пока потрепыхаются, ха-ха! Очень верю, что придет время, когда будет разоблачено использование допинга и все свои медали они выбросят в помойку. Это обязательно наступит!» – сказал Васильев.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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10 комментариев

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Dinamik1
Да ни кого они не боятся они все и всем доказали.Им просто мозги.запудрили.
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Hardy
боже, что у тебя в башке? как это все связано? на кого рассчитан этот бред?
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expertmer2020
Феерический
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JL JL
Надеюсь, Вера Васильева такую бредятину никогда на свет не притащит.
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alklimov2018
Не придет.
А если придет лет через 100 - никому это будет уже неинтересно.
Вон медали в Сочи с помпой раздавали, теперь втихую забирают... а в памяти людей отпечатались победы.
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oleg9999
Ответ Viks
Васильиев: «Братья Бо боятся за свои медали. --- Ага, особенно Йосик сейчас боится, ага, Саида Каримулу.
И не только, а даже подсолому и саму если:)
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<vella>
терпеть не могу Тарьку,
но, Боже, какой бред он (Васильев) транслирует
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oleg9999
Ну почему сразу на помойку? Перевручат следующим еще не разоблаченным.
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Герман Гевейлер
Видно, есть все-таки Бог, раз он отнимает разум у Тихонова, Васильева и прочих
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Viks
Васильиев: «Братья Бо боятся за свои медали. --- Ага, особенно Йосик сейчас боится, ага, Саида Каримулу.
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