Дмитрий Васильев: «Братья Бо боятся за свои медали. Придет время, когда будет разоблачен допинг и все медали они выбросят в помойку»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, выступивших против допуска россиян к международным стартам.

«Естественно, братья Бо переживают и боятся за свои медали. Известно, что их разоблачили в легальном использовании допинга, поэтому они такие лихие и все время побеждают.

Большунов доказал, что без допинга можно выигрывать. Но они опасаются этого. Рано или поздно будут отменены терапевтические исключения – справки, которые они используют. Пытаются как можно дальше оттянуть этот срок и сейчас быть такими «непобедимыми». Они незаконно забрали массу медалей.

На сегодняшний день у братьев Бе на двоих много наград. Поскольку они многократные олимпийские чемпионы, то к ним якобы должны прислушиваться. Пусть пока потрепыхаются, ха-ха! Очень верю, что придет время, когда будет разоблачено использование допинга и все свои медали они выбросят в помойку. Это обязательно наступит!» – сказал Васильев.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»