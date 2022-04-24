Дмитрий Васильев: «Значительная часть норвежских атлетов – сборище непорядочных людей. Когда Большунов разрывал их в клочья, они плакали как дети»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил высказывания норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении российских спортсменов.

«Значительная часть норвежских атлетов – сборище непорядочных людей. Они не умеют держать удар, для них конкуренция – смертельное событие. Когда Большунов разрывал их в клочья, они плакали как дети. А началась вся эта истерия с Саши Логинова и его побед над братьями Бо. Они потом тявкали, особенно старшенький Тарьей. Это просто мерзость, как он на Сашу вякал.

У норвежцев такая философия – подлостью убирать конкурентов и накачка запрещенными препаратами. А когда получили достойный отпор от чистых наших ребят, стали всячески дискредитировать наших ребят.

Придет время, когда нам придется собраться и сесть за круглый стол, где, подчеркиваю, мы должны выдвинуть список требований, которые включили бы в себя запрет на использование терапевтических исключений и всяких уловок.

Причина таких речей Клэбо? Недостаточная информированность. В Норвегии перекрыты все дополнительные источники информации. Пользуются только своими, где все искажены: российский гражданин и спортсмен. Альтернативных источников у них никогда не было.

Но более реалистичная причина в том, что Клэбо – просто мелкий человечишка и обыкновенный трус, который что-то вякает и боится высказать свою точку зрения, осуждения общественности, чтобы болельщики от него не отвернулись», – заявил Васильев.

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