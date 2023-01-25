Александр Тихонов: «МОК – болваны, идиоты. Пусть занимаются олимпизмом, а не политикой»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«МОК – болваны, идиоты. Политика – это не их вопрос. Пусть МОК занимается олимпизмом, а не политикой», – заявил Тихонов.