Александр Тихонов: «МОК – болваны, идиоты. Пусть занимаются олимпизмом, а не политикой»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.
«МОК – болваны, идиоты. Политика – это не их вопрос. Пусть МОК занимается олимпизмом, а не политикой», – заявил Тихонов.
Поэтому, никаких нейтральных статусов. Либо под российским флагом и гимном, либо никак.