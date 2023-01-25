Александр Тихонов: «МОК – болваны, идиоты. Пусть занимаются олимпизмом, а не политикой»

Теги Александр Тихонов МОК Р-Спорт Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«МОК – болваны, идиоты. Политика – это не их вопрос. Пусть МОК занимается олимпизмом, а не политикой», – заявил Тихонов.

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10 комментариев

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maripous
Они как раз не болваны и не идиоты. Они- политические функционеры, выполняющие определённый политический заказ. В МОК очень хорошо понимают, что они хотят от российских спортсменов и в какое положение их поставят ( и не только их).
Поэтому, никаких нейтральных статусов. Либо под российским флагом и гимном, либо никак.
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velesss
О сколько визга от "умных" Тихновых,Журовых,Свищевых,Мытициных сами лезите ведь вас никто не зовет так будьте добры засуньте свой устав себе в **** и соблюдайте резолюцию ГА ООН вами же подписанную .
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La Gushka
По ходу все функционеры - болваны и идиоты. Но каждый по-своему. Многое зависит от точки зрения других болванов и идиотов.
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Павел Светлов
Тихонов! Скажи лучше всем бывшим спортсменам в госдуре чтобы делом занимались, нормальные законы принимали, как законодатели реализовывали прописанную в Конституции независимость ветвей власти!
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Andreir888
Иваныч коротко и, в этот раз, по делу!
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тоторо
хочу видеть наших на международных соревнования и пофиг в каком статусе. мы то будем знать что они наши. вообще мне сон приснился что наших биатлонистов допустили🫶🏼☘️
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sled
Ну, если, моки-шмоки, фифы-уефы, европы-гейропы такие тупые, зачем туда соваться, даёшь возрождение Спартакиады! Чтобы миллерка от одного этого слова кондратий хватил!
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Atsuktuvas
То ли дело наши - занимаються исключительно спортом, а не машут языками как помелом...
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Arty K.
Что ж вы беспокоите дедулю этими сложными вопросами про МОК, ему б о вечном думать... 😒
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malchikov
Что-то такое ощущение, что Журова, Тихонов и иже с ними а) только и делали, что ждали подобной инфы и б) не умеют читать
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+7
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