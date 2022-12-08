Дмитрий Васильев: «Томас Бах хочет показаться хорошим в глазах России, так как понимает, что без нас мировой спорт стал неполноценным»

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха о том, что отстранение России от международных турниров – это не санкции, а защитные меры.

«Томас Бах давно марионетка в чужих руках, у него нет своего мнения и позиции. Он отрабатывает деньги, должность. Не стоит обращать внимания на его слова.

Он хочет показаться хорошим в глазах России, так как понимает, что без нас мировой спорт стал неполноценным.

Через неделю он скажет, что надо еще больше санкций. В феврале он говорил именно про отстранение наших спортсменов. Если бы он правда заботился о спортсменах, то сразу так бы и говорил», — заявил Васильев.