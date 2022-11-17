Алексей Ягудин: «Бах – человек высокого полета. Но он уже смешон в своих высказываниях»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил последние высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что в Олимпийских играх должны участвовать все страны, в том числе конфликтующие.

– Как относитесь к новому выступлению Баха на саммите G20, где он сказал, что надо всех возвращать?

– Это, по-моему, уже смешно. Я понимаю, что человек высокого полета, но уже смешно. Его можно даже не читать.

Он одну неделю говорит про наших спортсменов, что они должны, потом тут же рекомендует отстранить. Сегодня мы читаем, что, конечно, нужно возвращать.

– Хочет понравиться зрителям, видимо.

– Не знаю, кому он хочет понравиться, но он уже смешон в своих высказываниях, – сказал Ягудин.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»