Майгуров об участии белорусов в юниорском первенстве России: «Мы действуем в рамках соглашения между нашими странами»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на критику по поводу нарушений при проведении юниорского первенства России в Рыбинске.

Ранее тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину сообщили, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Как вы знаете, письмо было адресовано в Минспорт, поэтому все вопросы туда. У нас есть соглашение между нашими странами об участии спортсменов в соревнованиях. В рамках этого соглашения мы действуем», – сказал Майгуров.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

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2 комментария

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Viks
В рамках соглашения всё оформлять надо грамотно и законно. Но это не про Майгурова.
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Alex-VK
А в чем проблема включить белорусских спортсменов, участвующих тем более вне конкурса, сверх списка россиян? По-моему, все вне конкурсники выступали сверх основных, а не вместо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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