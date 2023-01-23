Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

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Российские тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев заявили о нарушениях со стороны Союза биатлонистов России (СБР) при проведении юниорского первенства страны в Рыбинске.

Об этом они сообщили в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, тренеры недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Группа тренеров считает необходимым обратить ваше внимание на вопиющее нарушение, которое допускает руководство СБР при проведении первенства России среди юниоров и юниорок (19-21 год), проходящем в эти дни в Рыбинске (Ярославская область). 

23 января в программе соревнований значился «большой масс-старт», в котором может участвовать 60 спортсменов. К этому старту готовились представители десятков регионов, многим из которых пришлось преодолеть непростой отбор (всего в Рыбинске участвовали 92 юниора и 65 юниорок). 

Помимо российских юниоров в соревнованиях в Рыбинске принимали участие и некоторые юниоры из Белоруссии, которые стартовали вне конкурса в дисциплинах «спринт» и «суперспринт». Там их участие не создавало никаких проблем российским спортсменам и даже, наоборот, добавляло в борьбе остроты.

Однако в старт-листе «большого масс-старта», где количество участников ограничено, все белорусские спортсмены тоже присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в старте, влияющем как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, который они представляют. 

В ответ на наш вопрос – почему такое допускается? – технический делегат СБР Вадим Мелихов сослался на устное распоряжение президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова

Обращаем ваше внимание, что, принимая и выполняя такое решение, руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ. Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены. 

Нам бы хотелось, чтобы главные соревнования страны проводились в справедливой и честной борьбе, а руководители СБР и проводящая организация соблюдали бы законы и действовали в интересах развития вида спорта в РФ», – приводит текст письма издание «Весь спорт».

48 комментариев

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тоторо
Ответ Николай Глыбочко
А вы за Нуждова голосовали? У которого грязь при выборах из всех щелей лезла? У его сторонников и сейчас лезет, это очевидно. Единственную дружественную страну надо оттолкнуть ради своих амбиций.
Меняйте статус чемпионата на отктытый и you are welcome
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Николай Глыбочко
Ответ тоторо
то ли еще будет при Майгурове! Вы держитесь там, скоро ни копейки получать не будете, все на зп Ростовцеву с ПАком пойдет и на дутую пресс службу, которая вообще нужна ли в сбр если междун.соревнований нет? а вообще хочется сказать вы сами за него голосовали,теперь разгребайте
А вы за Нуждова голосовали? У которого грязь при выборах из всех щелей лезла? У его сторонников и сейчас лезет, это очевидно. Единственную дружественную страну надо оттолкнуть ради своих амбиций.
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тоторо
Ответ S.Solovetsky
И главное Муха97года Вас устраивает, а Повар94 старпер по Вашему))) Правда старпер идëт 2в общем зачёте,а Муха20.
мухе 25, повару 28, уж завершать пора
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тоторо
Ответ Ковид 07.10.52
Пошла организованная волна на СБР...вчера Васильев накидывал, сегодня эти...Радуйтесь, что патроны дают...
ну то есть скоро без патронов биатлон смотреть будем? ах да я забыла в Ижевске уже в этом сезоне юниоры бежали без патронов, Такого позорища никогда не было, тут Майгуров первенство захватыает среди самых позорных президентов сбр
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Gondeira
Ответ паби
Вообще то,невнимательно прочитала, согласна,но вы так уверены, что из 30 спортсменов , что пройдут мимо все 30 придут сразу , если белорусских спортсменов будет человек 5-6.И тогда , если ,уж, на то пошло, то самое лучшее это открытый чемпионат России.
"вы так уверены, что из 30 спортсменов , что пройдут мимо все 30 придут сразу ,"
на первую стрельбу - разумеется. есчо и толкаться будут
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Oksana bask
Ответ S.Solovetsky
Зачем?Бегает Корнев2001г.р. ,ещë несколько человек кроме него, но результатов у них нет, да и у Корнева не очень пока получается. У юниоров свои разборки, зачем пихать всех в одну кучу, неделю назад в Саранске другие призëры были их по Вашему принципу тоже берём. А в общем зачёте на первых местах другие фамилии ,тоже в общую кучу ко взрослым пихать.Вы меня извините, но Козьмин(который не лидер среди юниоров, в рейтинге плюс-минус 25), среди взрослых на данный момент потерялся бы! Кому это нужно.Оптимально на следующий год лучшие , плюс кто по годам проходит и так во взрослые выйдут.
да пускай молодежь выступит на ПР. жалко вам что ли?
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tanusha
Ответ паби
Вообще то,невнимательно прочитала, согласна,но вы так уверены, что из 30 спортсменов , что пройдут мимо все 30 придут сразу , если белорусских спортсменов будет человек 5-6.И тогда , если ,уж, на то пошло, то самое лучшее это открытый чемпионат России.
Согласна, открытый ЧР - это выход, и чтобы все отбирались на равных в большой МС
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паби
Ответ tanusha
В большом МС первая стрельба проходит в два этапа: сначала стреляют первые 30 человек, а другие 30 чел. проходят мимо. Потом первые 30 чел. проходят мимо, а стреляют следующие 30 чел. Если установок всего 30, то где разместить "нескольких белорусских", которых Вы предлагаете взять дополнительно?
Вообще то,невнимательно прочитала, согласна,но вы так уверены, что из 30 спортсменов , что пройдут мимо все 30 придут сразу , если белорусских спортсменов будет человек 5-6.И тогда , если ,уж, на то пошло, то самое лучшее это открытый чемпионат России.
0
0
0
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tanusha
Ответ паби
Одно непонятно,неужели нельзя белорусских юниоров включить в соревнование вне списка, если они и ранее бежали вне конкурса.Какая разница , если пробегут 60 отобравшихся и как там написано несколько белорусских. Что то Майгуров ,совсем без понятий что ли?Ранее Васильев "брякнул" неправильную фразу, теперь Майгуров своей властью ещё более неправильность создал.Где набираться опыта белорусским юниорам, как не в соревнованиях с российскими юниорами, у которых тоже более будет тяготение к соревновательным процессам и результатам, но при этом соблюдая все правила численности для российских спортсменов. И правильно здесь написали, что надо, тогда, сделать открытый чемпионат России .
В большом МС первая стрельба проходит в два этапа: сначала стреляют первые 30 человек, а другие 30 чел. проходят мимо. Потом первые 30 чел. проходят мимо, а стреляют следующие 30 чел. Если установок всего 30, то где разместить "нескольких белорусских", которых Вы предлагаете взять дополнительно?
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+4
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тоторо
Ответ S.Solovetsky
Это когда он у Повара выиграл, надпомните.
выше комментарий прочитайте время в спринте в Рыбинске у Повара и Козьмина, одна трасса, один километраж
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S.Solovetsky
Ответ S.Solovetsky
Это когда он у Повара выиграл, надпомните.
И главное Муха97года Вас устраивает, а Повар94 старпер по Вашему))) Правда старпер идëт 2в общем зачёте,а Муха20.
0
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S.Solovetsky
Ответ тоторо
если говорить о взрослом КР там полно старперов логинов,бабиков,пашенко,елисеев, поварницын,сучилов, иванов, каюмов,абашев и др. И этот юниор Козьмин уже сейчас бежит быстрее Повара
Это когда он у Повара выиграл, надпомните.
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тоторо
Ответ Daniyar8
Вот такое сравнение оно неправильное. Трасса одна, но может быть еще много факторов. Уже в масс старте Павлушина ходом проиграла 50с.
в масс старте сказывалась усталость, у гореевой довгаи и шевченко вечно такие де качели
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Daniyar8
Ответ тоторо
я тут конкретно сравнила время спортсменок взрослых и бниоров на одной и той же трассе. Так что есть о чем задуматься. А то что Павлушина проиграла тогда там разные факторы могут быть, Батманова,Шевченко Довгая тоже тяжело сезон начинали
Вот такое сравнение оно неправильное. Трасса одна, но может быть еще много факторов. Уже в масс старте Павлушина ходом проиграла 50с.
0
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Viks
Ответ Павел Светлов
Белорусы вне конкурса в спринте и суперспринте выступали, значит в официальных протоколах их нет
Результаты есть. Если отбор по результатам, а не по протоколу, то всё правильно.
+4
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+3
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тоторо
Ответ S.Solovetsky
Да и ещё, как Вы выразились старперов там 3 с половиной человека во главе с Бабчиным Осокиным и Гараничевым1988года выпуска. Посмотрите года рождения Взрослых участников прежде, чем писать.
если говорить о взрослом КР там полно старперов логинов,бабиков,пашенко,елисеев, поварницын,сучилов, иванов, каюмов,абашев и др. И этот юниор Козьмин уже сейчас бежит быстрее Повара
+1
0
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S.Solovetsky
Ответ тоторо
у корнева уже есть личная медал на КР, как и у Мухи и Емерхона. а затем надо юниоров ко взрослым, чтобы на взрослом кр не бегали позорно 28 участников и чтоб конкуренцию создать старперам
Да и ещё, как Вы выразились старперов там 3 с половиной человека во главе с Бабчиным Осокиным и Гараничевым1988года выпуска. Посмотрите года рождения Взрослых участников прежде, чем писать.
0
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Погладь быка
васильев туда же: "Грубое нарушение. Регионы тратят деньги, но едут туристами". Дмитрий Васильев об участии беларусов в первенстве России.
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тоторо
Ответ S.Solovetsky
А там бегает позорно 28 участников? И какую они создадут конкуренцию на задворках? Не смешите мои тапки. И Емерхонов и Муха уже не юниоры, Корнев один раз стрельнул и сдулся. И, что дальше?
да если вы не заметили в рыбинске бежало около 30 участниц со всей России((( это позорно!!
если вы не заметили Корнев в декабре покзывал первые скорости в нескольких гонках.Серхвостов также начинал во взрослых, был быстр но стрельба подводила. За Корневым однозначно будущее, так почему не подтянуть такого же бегунка Козьмина и не начать с ним работать уже сейчас?
и корнев не сдулся, Каминский знает что делает! ребята спустились с горы, у них еще акклиматизация, все по разному спуск с гор переносят! Уже на сл.этапе в Раубичах Корнев покажет свои лучшие кондиции. Скринь!
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тоторо
Ответ Daniyar8
Только за, чтобы они участвовали со взрослыми. Но по скорости они уступают. Та же Павлушина участвовала в спринте на Кубке России и проиграла ногами более двух минут.
я тут конкретно сравнила время спортсменок взрослых и бниоров на одной и той же трассе. Так что есть о чем задуматься. А то что Павлушина проиграла тогда там разные факторы могут быть, Батманова,Шевченко Довгая тоже тяжело сезон начинали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Solovetsky
Ответ тоторо
у корнева уже есть личная медал на КР, как и у Мухи и Емерхона. а затем надо юниоров ко взрослым, чтобы на взрослом кр не бегали позорно 28 участников и чтоб конкуренцию создать старперам
А там бегает позорно 28 участников? И какую они создадут конкуренцию на задворках? Не смешите мои тапки. И Емерхонов и Муха уже не юниоры, Корнев один раз стрельнул и сдулся. И, что дальше?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniyar8
Ответ тоторо
кстати глянула за какое время юниоры и юниорки пробежали спринт 7.5. км в Рыбинске . Удивилась, что там есть спортсмены, которые уже сейчас не уступают в скорости бегающим во взрослом КР. И смысл держать этих юниоров на юниорских соревнованиях? Дайте им посоревноваться во взрослом кубке. Вот к примеру Власова,Павлушина,Шеллер прошли спринт на уровне Сливко за 19:56 даже чуть быстрее, ее время 19:57 По мужикам в Рыбинске лучшее время прхождения было у Повара 23:39 и смотрим время юниоров: Козьмин (удмуртия) 23:27. Жилин (спб) 23:49.6 Морилов (хмао) 24:03.8 То есть если б Козьмин бежал со взрослыми в Рыбинске он бы был лидером по скорости!! Надеюсь этим ребятам дадут хотя ьы на ЧР пробежаться со взрослыми
Только за, чтобы они участвовали со взрослыми. Но по скорости они уступают. Та же Павлушина участвовала в спринте на Кубке России и проиграла ногами более двух минут.
0
0
0
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тоторо
Ответ S.Solovetsky
Зачем?Бегает Корнев2001г.р. ,ещë несколько человек кроме него, но результатов у них нет, да и у Корнева не очень пока получается. У юниоров свои разборки, зачем пихать всех в одну кучу, неделю назад в Саранске другие призëры были их по Вашему принципу тоже берём. А в общем зачёте на первых местах другие фамилии ,тоже в общую кучу ко взрослым пихать.Вы меня извините, но Козьмин(который не лидер среди юниоров, в рейтинге плюс-минус 25), среди взрослых на данный момент потерялся бы! Кому это нужно.Оптимально на следующий год лучшие , плюс кто по годам проходит и так во взрослые выйдут.
у корнева уже есть личная медал на КР, как и у Мухи и Емерхона. а затем надо юниоров ко взрослым, чтобы на взрослом кр не бегали позорно 28 участников и чтоб конкуренцию создать старперам
+2
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+2
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паби
Одно непонятно,неужели нельзя белорусских юниоров включить в соревнование вне списка, если они и ранее бежали вне конкурса.Какая разница , если пробегут 60 отобравшихся и как там написано несколько белорусских.
Что то Майгуров ,совсем без понятий что ли?Ранее Васильев "брякнул" неправильную фразу, теперь Майгуров своей властью ещё более неправильность создал.Где набираться опыта белорусским юниорам, как не в соревнованиях с российскими юниорами, у которых тоже более будет тяготение к соревновательным процессам и результатам, но при этом соблюдая все правила численности для российских спортсменов. И правильно здесь написали, что надо, тогда, сделать открытый чемпионат России .
+2
-1
+1
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S.Solovetsky
Ответ тоторо
кстати глянула за какое время юниоры и юниорки пробежали спринт 7.5. км в Рыбинске . Удивилась, что там есть спортсмены, которые уже сейчас не уступают в скорости бегающим во взрослом КР. И смысл держать этих юниоров на юниорских соревнованиях? Дайте им посоревноваться во взрослом кубке. Вот к примеру Власова,Павлушина,Шеллер прошли спринт на уровне Сливко за 19:56 даже чуть быстрее, ее время 19:57 По мужикам в Рыбинске лучшее время прхождения было у Повара 23:39 и смотрим время юниоров: Козьмин (удмуртия) 23:27. Жилин (спб) 23:49.6 Морилов (хмао) 24:03.8 То есть если б Козьмин бежал со взрослыми в Рыбинске он бы был лидером по скорости!! Надеюсь этим ребятам дадут хотя ьы на ЧР пробежаться со взрослыми
Зачем?Бегает Корнев2001г.р. ,ещë несколько человек кроме него, но результатов у них нет, да и у Корнева не очень пока получается. У юниоров свои разборки, зачем пихать всех в одну кучу, неделю назад в Саранске другие призëры были их по Вашему принципу тоже берём. А в общем зачёте на первых местах другие фамилии ,тоже в общую кучу ко взрослым пихать.Вы меня извините, но Козьмин(который не лидер среди юниоров, в рейтинге плюс-минус 25), среди взрослых на данный момент потерялся бы! Кому это нужно.Оптимально на следующий год лучшие , плюс кто по годам проходит и так во взрослые выйдут.
0
0
0
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