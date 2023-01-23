Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

Российские тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев заявили о нарушениях со стороны Союза биатлонистов России (СБР) при проведении юниорского первенства страны в Рыбинске.

Об этом они сообщили в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, тренеры недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Группа тренеров считает необходимым обратить ваше внимание на вопиющее нарушение, которое допускает руководство СБР при проведении первенства России среди юниоров и юниорок (19-21 год), проходящем в эти дни в Рыбинске (Ярославская область).

23 января в программе соревнований значился «большой масс-старт», в котором может участвовать 60 спортсменов. К этому старту готовились представители десятков регионов, многим из которых пришлось преодолеть непростой отбор (всего в Рыбинске участвовали 92 юниора и 65 юниорок).

Помимо российских юниоров в соревнованиях в Рыбинске принимали участие и некоторые юниоры из Белоруссии, которые стартовали вне конкурса в дисциплинах «спринт» и «суперспринт». Там их участие не создавало никаких проблем российским спортсменам и даже, наоборот, добавляло в борьбе остроты.

Однако в старт-листе «большого масс-старта», где количество участников ограничено, все белорусские спортсмены тоже присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в старте, влияющем как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, который они представляют.

В ответ на наш вопрос – почему такое допускается? – технический делегат СБР Вадим Мелихов сослался на устное распоряжение президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

Обращаем ваше внимание, что, принимая и выполняя такое решение, руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ. Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены.

Нам бы хотелось, чтобы главные соревнования страны проводились в справедливой и честной борьбе, а руководители СБР и проводящая организация соблюдали бы законы и действовали в интересах развития вида спорта в РФ», – приводит текст письма издание «Весь спорт».