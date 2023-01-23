Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России
Российские тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев заявили о нарушениях со стороны Союза биатлонистов России (СБР) при проведении юниорского первенства страны в Рыбинске.
Об этом они сообщили в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, тренеры недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.
«Группа тренеров считает необходимым обратить ваше внимание на вопиющее нарушение, которое допускает руководство СБР при проведении первенства России среди юниоров и юниорок (19-21 год), проходящем в эти дни в Рыбинске (Ярославская область).
23 января в программе соревнований значился «большой масс-старт», в котором может участвовать 60 спортсменов. К этому старту готовились представители десятков регионов, многим из которых пришлось преодолеть непростой отбор (всего в Рыбинске участвовали 92 юниора и 65 юниорок).
Помимо российских юниоров в соревнованиях в Рыбинске принимали участие и некоторые юниоры из Белоруссии, которые стартовали вне конкурса в дисциплинах «спринт» и «суперспринт». Там их участие не создавало никаких проблем российским спортсменам и даже, наоборот, добавляло в борьбе остроты.
Однако в старт-листе «большого масс-старта», где количество участников ограничено, все белорусские спортсмены тоже присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в старте, влияющем как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, который они представляют.
В ответ на наш вопрос – почему такое допускается? – технический делегат СБР Вадим Мелихов сослался на устное распоряжение президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.
Обращаем ваше внимание, что, принимая и выполняя такое решение, руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ. Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены.
Нам бы хотелось, чтобы главные соревнования страны проводились в справедливой и честной борьбе, а руководители СБР и проводящая организация соблюдали бы законы и действовали в интересах развития вида спорта в РФ», – приводит текст письма издание «Весь спорт».
на первую стрельбу - разумеется. есчо и толкаться будут
если вы не заметили Корнев в декабре покзывал первые скорости в нескольких гонках.Серхвостов также начинал во взрослых, был быстр но стрельба подводила. За Корневым однозначно будущее, так почему не подтянуть такого же бегунка Козьмина и не начать с ним работать уже сейчас?
и корнев не сдулся, Каминский знает что делает! ребята спустились с горы, у них еще акклиматизация, все по разному спуск с гор переносят! Уже на сл.этапе в Раубичах Корнев покажет свои лучшие кондиции. Скринь!
Что то Майгуров ,совсем без понятий что ли?Ранее Васильев "брякнул" неправильную фразу, теперь Майгуров своей властью ещё более неправильность создал.Где набираться опыта белорусским юниорам, как не в соревнованиях с российскими юниорами, у которых тоже более будет тяготение к соревновательным процессам и результатам, но при этом соблюдая все правила численности для российских спортсменов. И правильно здесь написали, что надо, тогда, сделать открытый чемпионат России .