Васильев о нарушениях при проведении юниорского первенства России: «Фактически спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о нарушениях при проведении юниорского первенства России в Рыбинске.

Об этом сообщили тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, они недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Согласно положению, там прописано, что соревнования являются рейтинговыми. Для спортсменов и регионов очень важно участие. Регионы же тратят деньги на подготовку спортсменов. За это надо будет каким-то образом отчитываться перед руководством.

Поскольку в положении не было обозначено, что там могут участвовать белорусские спортсмены, это значит только одно, что было нарушено положение о проведении соревнований. Спортсмены, которые были отправлены на соревнования за счет бюджета регионов, не смогли принять участие по причине, что было нарушено положение. Это грубое нарушение.

Сейчас уже ничего нельзя сделать. Фактически спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи! Нарушение положения – очень серьезная вещь», – сказал Васильев.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России