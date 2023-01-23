Васильев о нарушениях при проведении юниорского первенства России: «Фактически спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о нарушениях при проведении юниорского первенства России в Рыбинске.

Об этом сообщили тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, они недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Согласно положению, там прописано, что соревнования являются рейтинговыми. Для спортсменов и регионов очень важно участие. Регионы же тратят деньги на подготовку спортсменов. За это надо будет каким-то образом отчитываться перед руководством.

Поскольку в положении не было обозначено, что там могут участвовать белорусские спортсмены, это значит только одно, что было нарушено положение о проведении соревнований. Спортсмены, которые были отправлены на соревнования за счет бюджета регионов, не смогли принять участие по причине, что было нарушено положение. Это грубое нарушение.

Сейчас уже ничего нельзя сделать. Фактически спортсмены съездили как туристы. Это недопустимые вещи! Нарушение положения – очень серьезная вещь», – сказал Васильев.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

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9 комментариев

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Татьяна Бурова
А можно увидеть распоряжение за подписью
ответственных лиц, нарушивших положение
в открытом доступе?
Так вот , надо не устные якобы сказанные распоряжения выполнять, а положения о проведении соревнований.
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Gondeira
Ответ Погладь быка
Ну да, когда беларусы к вам ездят на птичьих правах, за скудну кормежку без призовых, это нормально.
белорусы они такие)))
0
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-1
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Montmorency
Ответ Анатолий К
Похоже, питерские и пановские туда не попали. Главное, конечно, отчитаться. Но смысл отчёта, если в 60 не попали их участники, какой? Надо хоть в 50 попадать, а то отчётность падает. Так и с работы можно вылететь.
в том-то и дело, что питерские получили по максимуму.
+2
-2
0
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Погладь быка
Ну да, когда беларусы к вам ездят на птичьих правах, за скудну кормежку без призовых, это нормально.
+3
-8
-5
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Viks
Фактически спортсмены съездили как туристы. --- А в других гонках они не участвовали? Только на масс-старт приехали?
+6
-4
+2
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2533ПВ
А если спортсмены не попали в 60 даже без белорусов,то тогда они не туристами съездили?Надо делать открытым и кубок,и чемпионат России.Думаю СБР учтет все ошибки и формат соревнований поменяется в следующем сезоне.
+6
-2
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Vlad Zakirov
Юниоры то с соревнований сбегут, то не допускают
+2
0
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Анатолий К
Похоже, питерские и пановские туда не попали. Главное, конечно, отчитаться. Но смысл отчёта, если в 60 не попали их участники, какой? Надо хоть в 50 попадать, а то отчётность падает. Так и с работы можно вылететь.
0
-2
-2
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JL JL
Как не стыдно! Как можно? Сегодня главная тема для тебя и тебе подобных - оплевать несколько небинарных на планете Земля. Марш строчить методичку!
+2
-2
0
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