Губерниев о нарушениях при проведении юниорского первенства России: «При всем уважении к белорусам, есть регламент. Какое-то дикое отношение к спортсменам»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нарушениях при проведении юниорского первенства России по биатлону в Рыбинске.
Об этом сообщили тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, они недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.
«Они абсолютно правы. Ситуация странная, мягко говоря. При всем уважении к белорусам, которые тоже где-то должны выпускать, есть регламент. Представьте, вы молодой спортсмен, а я ваш тренер. Мы приехали на соревнования, преодолели отбор, и нам говорят, что вы не побежите.
А юниоры тоже не участвуют на международных соревнованиях. И как это вообще? Это какое-то дикое отношение к спортсменам. Есть еще финансовая составляющая, судьбы людей – спортсменов и тренеров, деньги, затраченные на подготовку спортсменов и финансовая ответственность.
Хочется понять, как было принято это решение. Это нарушение регламента, и здесь должны разбираться, с моей точки зрения, не только Министерство спорта, но и компетентные органы. Чем руководствовался Майгуров, принимая такое решение? Это не первый раз, когда идет противопоставление СБР Министерству спорта государству.
Назначен абсолютно не легитимный человек на должность вице-президента СБР с полномочиями главного тренера. Вы указали главного тренера Министерству спорта, которого не утвердил, и вы даже не подавали заявку. Вы указали Министерству и государству, что вам плевать на их решение получается?
Сейчас очередной плевок, это очень странно. Здесь Майгурова заносит немножко на вираже в оценке ситуации вообще. Нужно разбираться не только Министерству спорта, но и компетентным органам что происходит. Все это выглядит дико и странно. Ждем реакции биатлонной общественности и министерства», – сказал Губерниев.
Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России
Самое интересное, что есть такие, кто действительно так считает. Всё перевернуто с ног на голову, поэтому одним, бесконечно говорящим всякую чушь, всё сходит с рук, а другие всего за два слова лишаются свободы...
Не выполнять устные распоряжения, а всё делать по правилам, чтобы потом не писать открытые письма и не поднимать волну.
Если все были в курсе такого нарушения, то зачем пошли на него?
Может это было поводом для того, чтобы выплеснуть это всё потом с какой- то целью?
Должно быть письменное распоряжение за подписью соответствующих лиц с разъяснением причин изменения правил.