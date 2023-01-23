Губерниев о нарушениях при проведении юниорского первенства России: «При всем уважении к белорусам, есть регламент. Какое-то дикое отношение к спортсменам»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нарушениях при проведении юниорского первенства России по биатлону в Рыбинске.

Об этом сообщили тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, они недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Они абсолютно правы. Ситуация странная, мягко говоря. При всем уважении к белорусам, которые тоже где-то должны выпускать, есть регламент. Представьте, вы молодой спортсмен, а я ваш тренер. Мы приехали на соревнования, преодолели отбор, и нам говорят, что вы не побежите.

А юниоры тоже не участвуют на международных соревнованиях. И как это вообще? Это какое-то дикое отношение к спортсменам. Есть еще финансовая составляющая, судьбы людей – спортсменов и тренеров, деньги, затраченные на подготовку спортсменов и финансовая ответственность.

Хочется понять, как было принято это решение. Это нарушение регламента, и здесь должны разбираться, с моей точки зрения, не только Министерство спорта, но и компетентные органы. Чем руководствовался Майгуров, принимая такое решение? Это не первый раз, когда идет противопоставление СБР Министерству спорта государству.

Назначен абсолютно не легитимный человек на должность вице-президента СБР с полномочиями главного тренера. Вы указали главного тренера Министерству спорта, которого не утвердил, и вы даже не подавали заявку. Вы указали Министерству и государству, что вам плевать на их решение получается?

Сейчас очередной плевок, это очень странно. Здесь Майгурова заносит немножко на вираже в оценке ситуации вообще. Нужно разбираться не только Министерству спорта, но и компетентным органам что происходит. Все это выглядит дико и странно. Ждем реакции биатлонной общественности и министерства», – сказал Губерниев.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России