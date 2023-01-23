Губерниев о нарушениях при проведении юниорского первенства России: «При всем уважении к белорусам, есть регламент. Какое-то дикое отношение к спортсменам»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону юниорская сборная Беларуси жен юниорская сборная Беларуси Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нарушениях при проведении юниорского первенства России по биатлону в Рыбинске.

Об этом сообщили тренеры Александр Касперович, Сергей Алтухов, Людмила Панова и Евгений Куваев в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, они недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Они абсолютно правы. Ситуация странная, мягко говоря. При всем уважении к белорусам, которые тоже где-то должны выпускать, есть регламент. Представьте, вы молодой спортсмен, а я ваш тренер. Мы приехали на соревнования, преодолели отбор, и нам говорят, что вы не побежите.

А юниоры тоже не участвуют на международных соревнованиях. И как это вообще? Это какое-то дикое отношение к спортсменам. Есть еще финансовая составляющая, судьбы людей – спортсменов и тренеров, деньги, затраченные на подготовку спортсменов и финансовая ответственность.

Хочется понять, как было принято это решение. Это нарушение регламента, и здесь должны разбираться, с моей точки зрения, не только Министерство спорта, но и компетентные органы. Чем руководствовался Майгуров, принимая такое решение? Это не первый раз, когда идет противопоставление СБР Министерству спорта государству.

Назначен абсолютно не легитимный человек на должность вице-президента СБР с полномочиями главного тренера. Вы указали главного тренера Министерству спорта, которого не утвердил, и вы даже не подавали заявку. Вы указали Министерству и государству, что вам плевать на их решение получается?

Сейчас очередной плевок, это очень странно. Здесь Майгурова заносит немножко на вираже в оценке ситуации вообще. Нужно разбираться не только Министерству спорта, но и компетентным органам что происходит. Все это выглядит дико и странно. Ждем реакции биатлонной общественности и министерства», – сказал Губерниев.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

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42 комментария

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Татьяна Моисеева
Ответ Владимир Иванов
Я вот обратил внимание уже с января-появляются "новички" ,которые вот прямо в курсе всех губошлеповских скандалов...Так его защищают...:).Сам сидит ,или птушников нанимает?"АлексВ" вот,например..:).Аж три дня на сайте,а уже готов идти на баррикады за Губошлепа...:))))
Да, наймитов здесь хватает, куда ж без них!
Самое интересное, что есть такие, кто действительно так считает. Всё перевернуто с ног на голову, поэтому одним, бесконечно говорящим всякую чушь, всё сходит с рук, а другие всего за два слова лишаются свободы...
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Татьяна Бурова
А не мешало бы всем придерживаться правил ?
Не выполнять устные распоряжения, а всё делать по правилам, чтобы потом не писать открытые письма и не поднимать волну.
Если все были в курсе такого нарушения, то зачем пошли на него?
Может это было поводом для того, чтобы выплеснуть это всё потом с какой- то целью?
Должно быть письменное распоряжение за подписью соответствующих лиц с разъяснением причин изменения правил.
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Oleg65
Ответ АлексВ
Пусть белорусы бегают, если есть свободные места в протоколе
Откуда в масстарте возьмутся свободные места, если там число участников ограничено?
+1
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Елена Гинц
Ответ Душелюб
Хм... "Ну,не мелочитесь, Наденька". будто эти рейтинги - первопричина всей этой дергатни. есть желание - найдётся и повод. а "сюда пускать - сюда не пускать" это есть жлобство. этот "массовый забег" вообще недоразумение, а учитывать. очки в рейтингах тем более. тем более, что на старт в любом случае выходят не все. тем более, что сильные команды эти рейтинги итак наберут, а слабым - это мало поможет. и нечего тут кивать на финансирование, кого финансировали, того и будут.
,,не мелочИСЬ, Наденька... Они были на ТЫ))))).....
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тоторо
Ответ Душелюб
Хм... "Ну,не мелочитесь, Наденька". будто эти рейтинги - первопричина всей этой дергатни. есть желание - найдётся и повод. а "сюда пускать - сюда не пускать" это есть жлобство. этот "массовый забег" вообще недоразумение, а учитывать. очки в рейтингах тем более. тем более, что на старт в любом случае выходят не все. тем более, что сильные команды эти рейтинги итак наберут, а слабым - это мало поможет. и нечего тут кивать на финансирование, кого финансировали, того и будут.
согласушсь только с одним что сильные команды эти рейтинги итак наберут
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Юрий Костыгин
Первый сезон такой. Не продумали многое. Шишек набили и ещё набьём. У нас же тут сонное царство, неповоротливое, консервативное. Его за год фиг расшевелишь и заставишь меняться. К следующему сезону надо учитывать и исправлять. Белорусов, разумеется, допускать надо, раз уж мы оказались в одной лодке. Проводить или открытые турниры или объединённые. Сформировать какие-то квоты. Нормативку внутреннюю поменять. Проще всего, конечно, на отдельных людей всё свалить. Ничего, справимся.
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Владимир Иванов
Ответ притвиц
Да у него в порыве своей ненависти к Майгурову ум отключился , один негатив так и прет.
А у него когда то были мозги?Я не замечал.Говна то у него на всех хватит-всю нашу биатлонную элиту обосрал..А кроме Майгурова у него еще есть куда поносить-Ростовцев...:).
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притвиц
Ответ Владимир Иванов
Мне особенно понравилась "умная мысль" Губошлепа-"Надо привлекать компетентные органы"..:))))...Всех!!!!ФСБ,Прокуратуру,Ментовку...:)))).
Да у него в порыве своей ненависти к Майгурову ум отключился , один негатив так и прет.
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Владимир Иванов
Ответ притвиц
Губер забрызгал ядовитой слюной, как так сначала Майгуров Ростовцева врага губерниевского протащил в СБР, а тут еще белорусов до стартов допустил , так и хочет стравить Минспорта с СБР, не поймет дурачок, что сейчас не время для раздоров, да никто и ссорится не собирается.
Мне особенно понравилась "умная мысль" Губошлепа-"Надо привлекать компетентные органы"..:))))...Всех!!!!ФСБ,Прокуратуру,Ментовку...:)))).
+1
0
+1
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Душелюб
Ответ тоторо
Во-первых, это этап чемпионата россии, это не ОТКРЫТОЕ соревнование (меняйте статус на открытый и приглашайте хоть белорусов хоть киргизов).Во вторых это рейтинговое соревнование, а не обычное как суперспринт где очки не идут. Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге несколько человек не участвовали и не заняли никаких мест!!! Какой у него рейтинг и место в ЧР? А никакого! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!
Хм... "Ну,не мелочитесь, Наденька". будто эти рейтинги - первопричина всей этой дергатни. есть желание - найдётся и повод. а "сюда пускать - сюда не пускать" это есть жлобство. этот "массовый забег" вообще недоразумение, а учитывать. очки в рейтингах тем более. тем более, что на старт в любом случае выходят не все. тем более, что сильные команды эти рейтинги итак наберут, а слабым - это мало поможет. и нечего тут кивать на финансирование, кого финансировали, того и будут.
+1
-1
0
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Booligan
Главное сейчас не бухтеть, скоро всё изменится. Информация от знающего человека
+1
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Владимир Иванов
Ответ Татьяна Моисеева
Шо, Дима, ты опять? Промолчать не получается?
Я вот обратил внимание уже с января-появляются "новички" ,которые вот прямо в курсе всех губошлеповских скандалов...Так его защищают...:).Сам сидит ,или птушников нанимает?"АлексВ" вот,например..:).Аж три дня на сайте,а уже готов идти на баррикады за Губошлепа...:))))
+3
-1
+2
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тоторо
Ответ Душелюб
Хм... кажется, что Губерник в этот раз "пописал против ветра". а как насчёт спортивного принципа? или рейтинги перевешивают? или это туз в рукаве - достаёт, когда выгодно?
Во-первых, это этап чемпионата россии, это не ОТКРЫТОЕ соревнование (меняйте статус на открытый и приглашайте хоть белорусов хоть киргизов).Во вторых это рейтинговое соревнование, а не обычное как суперспринт где очки не идут. Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге несколько человек не участвовали и не заняли никаких мест!!! Какой у него рейтинг и место в ЧР? А никакого! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Душелюб
Ответ АлексВ
На то он и комментатор, чтобы не молчать. Его информированность и компетентность повыше многих болельшщиков
Хм... ещё бы ума и порядочности...
+1
-2
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АлексВ
Ответ Vlad McS
А незачем беларусам шастать на первенство чужой страны. Точка. Хотят кататься за Россию - пускай меняют гражданство, и скатертью колобок. А иначе позор какой-то. Словно не страна, а губерния, извините за каламбур.
Пусть шастают, если есть пустые строчки в стартовом протоколе
+1
-1
0
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АлексВ
Ответ Татьяна Моисеева
Шо, Дима, ты опять? Промолчать не получается?
На то он и комментатор, чтобы не молчать. Его информированность и компетентность повыше многих болельшщиков
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АлексВ
Ответ Любовь Гончарова
А почему бы Губерниева или Васильева не назначить вместо Майгурова ? Ведь это самые компетентные и профессиональные патриоты на Руси .
Речь сейчас не о том...
+4
-1
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АлексВ
Ответ Oleg65
Просто не надо совмещать этапы кубка, куда приглашают белорусов с первенством (чемпионатом) России
Пусть белорусы бегают, если есть свободные места в протоколе
+3
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Oleg65
Просто не надо совмещать этапы кубка, куда приглашают белорусов с первенством (чемпионатом) России
+1
-1
0
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Kvik75
Ответ Погладь быка
Я бы на месте беларусов сейчас снял россиян со второго этапа КС в Раубичах, аннулировал российские результаты на первом этапе КС, кинул им самых дешевых макарошек на неделю и не разрешил выступать на КС. Есть регламент, беларуские налогоплательщики платят деньги за этот праздник жизни, значит должны выступать только беларусы. А то классно получается. На беларуские этапы КС пускаем всех. Если беларуские биатлонисты, юниоры не отбираются в МС, их места занимают российские спортсмены, а неотобравшиеся беларусы не выступают. И россияне получают призовые и участвуют в зачете. Но только речь заходит о российских соревнованиях, сразу регламент, налогоплательщики, птичьи права.
шарапов это ты
0
0
0
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Душелюб
Хм... кажется, что Губерник в этот раз "пописал против ветра". а как насчёт спортивного принципа? или рейтинги перевешивают? или это туз в рукаве - достаёт, когда выгодно?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Гончарова
А почему бы Губерниева или Васильева не назначить вместо Майгурова ? Ведь это самые компетентные и профессиональные патриоты на Руси .
+5
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+4
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encaro_one
Ответ притвиц
Губер забрызгал ядовитой слюной, как так сначала Майгуров Ростовцева врага губерниевского протащил в СБР, а тут еще белорусов до стартов допустил , так и хочет стравить Минспорта с СБР, не поймет дурачок, что сейчас не время для раздоров, да никто и ссорится не собирается.
Не время исполнять законы и регламенты, нужно сплотиться вокруг национального, ой, биатлонного лидера!
+2
-4
-2
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encaro_one
Ответ Погладь быка
Я бы на месте беларусов сейчас снял россиян со второго этапа КС в Раубичах, аннулировал российские результаты на первом этапе КС, кинул им самых дешевых макарошек на неделю и не разрешил выступать на КС. Есть регламент, беларуские налогоплательщики платят деньги за этот праздник жизни, значит должны выступать только беларусы. А то классно получается. На беларуские этапы КС пускаем всех. Если беларуские биатлонисты, юниоры не отбираются в МС, их места занимают российские спортсмены, а неотобравшиеся беларусы не выступают. И россияне получают призовые и участвуют в зачете. Но только речь заходит о российских соревнованиях, сразу регламент, налогоплательщики, птичьи права.
С 15 млрд долга и полной экономической и политической зависимостью маленький сатиллит будет что-то аннулировать )
+1
-1
0
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Velirpa
когда в братушках порядка нет, то это это уже не братушки.
+1
-7
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