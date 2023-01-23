Касперович о письме Матыцину: «Руководители СБР нарушили положение о проведении соревнований. Личного общения с Майгуровым у меня не было»

Тренер сборной Санкт‑Петербурга по биатлону Александр Касперович объяснил решение написать открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.

Ранее Касперович и другие тренеры (Сергей Алтухов, Людмила Панова, Евгений Куваев) обратились в Минспорта, заявив о нарушениях со стороны Союза биатлонистов России (СБР) во время юниорского первенства страны в Рыбинске.

В частности, тренеры недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Понимаете, мы же не против участия белорусских спортсменов, мы только за. Соревнования с ними добавляет нам борьбы, но для того, чтобы бегать с ними, старты должны быть открытыми.

Мне и другим тренерам нужно отчитываться перед руководством, почему спортсмены не приняли участия в масс‑старте. Мы же командируем спортсменов на соревнования, а они почему‑то там не бегут.

Личного общения с Виктором Майгуровым у меня не было, до меня только довели информацию об устном распоряжении президента СБР. Тогда я принял решение написать письмо в Министерство спорта.

Руководители СБР нарушили положение о проведении этих соревнований. К стартам среди мужчин и женщин у меня вопросов нет», – рассказал Касперович.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России