Касперович о письме Матыцину: «Руководители СБР нарушили положение о проведении соревнований. Личного общения с Майгуровым у меня не было»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Касперович юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону юниорская сборная Беларуси жен Олег Матыцин юниорская сборная Беларуси Министерство спорта России Биатлон

Тренер сборной Санкт‑Петербурга по биатлону Александр Касперович объяснил решение написать открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.

Ранее Касперович и другие тренеры (Сергей Алтухов, Людмила Панова, Евгений Куваев) обратились в Минспорта, заявив о нарушениях со стороны Союза биатлонистов России (СБР) во время юниорского первенства страны в Рыбинске. 

В частности, тренеры недовольны тем, что в заявку масс-старта не смогли попасть некоторые российские биатлонисты – вместо них были включены представители Беларуси, которые участвуют в соревнованиях вне конкурса.

«Понимаете, мы же не против участия белорусских спортсменов, мы только за. Соревнования с ними добавляет нам борьбы, но для того, чтобы бегать с ними, старты должны быть открытыми.

Мне и другим тренерам нужно отчитываться перед руководством, почему спортсмены не приняли участия в масс‑старте. Мы же командируем спортсменов на соревнования, а они почему‑то там не бегут.

Личного общения с Виктором Майгуровым у меня не было, до меня только довели информацию об устном распоряжении президента СБР. Тогда я принял решение написать письмо в Министерство спорта.

Руководители СБР нарушили положение о проведении этих соревнований. К стартам среди мужчин и женщин у меня вопросов нет», – рассказал Касперович.

Касперович, Куваев, Алтухов и Панова обратились в Минспорта, заявив о нарушениях СБР при проведении юниорского первенства России

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31 комментарий

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Бини
Ответ Людмила Иконникова
Вы всё перепутали, это не кубок Первого канала, а Чемпионат России среди юниоров! Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге 30 человек не участвовали и не заняли никаких мест!!! Какой у него рейтинг и место в ЧР??? А никакого!!! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!!!
Речь идёт о мега масс старте. Туда отбираются 60 человек. Те кто не попал в 60 вряд вообще заработали очки для региона. А вообще конечно нужно придерживаться правил.
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khinskiy
Давно скандалов не было?
Запускайте Касперовича.)))
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papadok
Ответ тоторо
разве 30? по моему только 5 в муж МС И 1 в женском
Похоже, это не я все перепутал :)
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тоторо
Ответ Людмила Иконникова
Вы всё перепутали, это не кубок Первого канала, а Чемпионат России среди юниоров! Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге 30 человек не участвовали и не заняли никаких мест!!! Какой у него рейтинг и место в ЧР??? А никакого!!! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!!!
разве 30? по моему только 5 в муж МС И 1 в женском
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papadok
Ответ Людмила Иконникова
Вы всё перепутали, это не кубок Первого канала, а Чемпионат России среди юниоров! Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге 30 человек не участвовали и не заняли никаких мест!!! Какой у него рейтинг и место в ЧР??? А никакого!!! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!!!
Да нет, я не перепутал, причины появления белорусов, при всем уважении, и там и тут одни и те же. А по поводу стенаний о рейтингах, не так давно была известная история, когда 33 человека снялись с юниорских соревнований на «Ижевской винтовке», по приезду допинг-контроля. Никто за рейтинги не переживал, историю замыслили. Нуждов тогда обещал разобраться, наверное, до сих пор разбирается.
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Людмила Иконникова
Ответ papadok
Хоккейные федерации Чехии, Швеции и Финляндии написали коллективное письмо министру спорта Матыцина с жалобой на то, что не смогли принять участие в кубке Первого канала из-за команд Казахстана и Беларуси.
Вы всё перепутали, это не кубок Первого канала, а Чемпионат России среди юниоров!
Приехали команды из регионов и каждый спортсмен хотел бы знать своё место в соревновательном рейтинге, какое место он занял! А региональные федерации понимать уровень своих воспитаников по занятым местам и рейтингу! Количество спортсменов строго регламентировано из-за снаряжения и оборудования! В итоге 30 человек не участвовали и не заняли никаких мест!!!
Какой у него рейтинг и место в ЧР??? А никакого!!! Конечно, они возмущаются, это не прогулка, они готовились!!!
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тоторо
Ответ TBFTT
О дааа за исключением того, что Драчев врал в каждом интервью и наглым образом нарушал спортивный принцип.
А витя можно подумать не врет?
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TBFTT
Ответ тоторо
драчева подставил польховский, ничего плохого при драчеве не былл кроме случая с Марго, и да спасибо Драчеву за Каминского, хорошо что назначил его перед уходом, иначе был бы тренером кабуков, из за которого кстати Стремоус ушла в Молдову
О дааа за исключением того, что Драчев врал в каждом интервью и наглым образом нарушал спортивный принцип.
+1
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TBFTT
Полнейший балаган. Всё это из-за колхозно организации соревнований был-бы открытый чемпионат и все и ни каких проблем бы не было, но в СБР все через одно место. По ходу в биатлоне одни из самых жёстких дебилов, жуликов, алкашей, проходимцев, разгельдяев собрались.
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тоторо
Ответ Montmorency
ты, всё-таки, попробуй подумать. посмотри протоколы. там всё очевидно - что, где, когда и сколько.
суперспринт скорее всего не идет в зачет также как было на взрослом КР в Рыбинске не щря Сливко пропускала. она ничего не терялв, а МС идет в зачет
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Montmorency
Ответ тоторо
в суперспринте белорусы ничьего места не занимали а были добавлены к росийским спортсменам в довесок
ты, всё-таки, попробуй подумать. посмотри протоколы. там всё очевидно - что, где, когда и сколько.
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papadok
Хоккейные федерации Чехии, Швеции и Финляндии написали коллективное письмо министру спорта Матыцина с жалобой на то, что не смогли принять участие в кубке Первого канала из-за команд Казахстана и Беларуси.
+2
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тоторо
Ответ Бини
От Майгурова я тоже не в восторге Но когда вижу фамилии Драчёв, Васильев, Касперович - понятно что мутят(
драчева подставил польховский, ничего плохого при драчеве не былл кроме случая с Марго, и да спасибо Драчеву за Каминского, хорошо что назначил его перед уходом, иначе был бы тренером кабуков, из за которого кстати Стремоус ушла в Молдову
+3
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тоторо
Ответ Montmorency
глупости. почему-то про суперспринт молчат. а там тоже идёт отбор в финал. и тоже беларусы заняли чьи-то места. и вообще, на КМ в зачёт идут только индивидуальные гонки и эстафеты. а как в СБР? может все эти массовки и рейтингов-то не дают. и во всех этих массовках очки дают не всем. на КМ первым 40.
в суперспринте белорусы ничьего места не занимали а были добавлены к росийским спортсменам в довесок
0
0
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тоторо
Ответ Viks
Нарушили. По безграмотности. И пофигизм. Нужно было статус чемпионата России изменить - объявить Открытым.
это та же ситуация с нащначением ростовцева, обьявили старшии тренером да должность не согласовали с минспорта
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-1
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Бини
Ответ тоторо
точно не при майгурове ,будет еще хуже
От Майгурова я тоже не в восторге Но когда вижу фамилии Драчёв, Васильев, Касперович - понятно что мутят(
+7
0
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OLEg b.
Каспер, а уж не стук&чок ли ты?
+2
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Montmorency
Ответ тоторо
потому что это Кубок России и злесь важны личные очки и рейтинг регионов, пропустив гонку они лишаются этого рейтинга, белорусы же ничего от этой гнки не получают!
глупости. почему-то про суперспринт молчат. а там тоже идёт отбор в финал. и тоже беларусы заняли чьи-то места. и вообще, на КМ в зачёт идут только индивидуальные гонки и эстафеты. а как в СБР? может все эти массовки и рейтингов-то не дают. и во всех этих массовках очки дают не всем. на КМ первым 40.
+3
-3
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Viks
Помнится, приехали на соревнования офицеры Русада... И спортсмены массово снялись. --- Как отчитались перед регионами, что-то не припомню...
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Viks
Нарушили. По безграмотности. И пофигизм. Нужно было статус чемпионата России изменить - объявить Открытым.
+4
0
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тоторо
Ответ Montmorency
а, собственно, почему они не должны бежать, если они отобрались?
потому что это Кубок России и злесь важны личные очки и рейтинг регионов, пропустив гонку они лишаются этого рейтинга, белорусы же ничего от этой гнки не получают!
+4
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Montmorency
Ответ тоторо
нет но 5 бежавших белорусов не должны были бежать в МС,соответственно 5 рос.спорстменов проходивших по рейтингу в мс сегодня остались без гонки и без очков
а, собственно, почему они не должны бежать, если они отобрались?
+3
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тоторо
Ответ Montmorency
из 90 бежало 60. остальным 30 тоже надо что-то возмещать?
нет но 5 бежавших белорусов не должны были бежать в МС,соответственно 5 рос.спорстменов проходивших по рейтингу в мс сегодня остались без гонки и без очков
+1
-1
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Montmorency
Ответ тоторо
вам сказано, потрачены деньги на спортсменов, суточные,размещение,дорога, они приезжают и не бегут гонки потому то вместо них их бегут белорусы. возмещать деньги майгуров будет региону?
из 90 бежало 60. остальным 30 тоже надо что-то возмещать?
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тоторо
Ответ Andreir888
К сожалению, бардак в российском биатлоне продолжается! Больно, обидно, но это факт...И ведь деньги-то не сумасшедшие крутятся, как скажем, в футболе, хоккее, теннисе, но...Когда уже порядок наведут?
точно не при майгурове ,будет еще хуже
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