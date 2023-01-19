Сергей Чепиков: «Выступление Наталии Шевченко говорит, что у нее есть хороший потенциал в биатлоне»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил выступление Наталии Шевченко на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

Сегодня Шевченко заняла второе место в спринте. До нынешнего сезона она выступала в лыжных гонках, где становилась бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

«Надо отметить выступление бывшей лыжницы Наталии Шевченко. Очень хорошая стрельба. Один промах – серьезное достижение для представителей лыжных гонок.

Не так‑то просто совершить переход в биатлон. Здесь много нюансов. Многим требуются годы тренировок, чтобы выйти на профессиональный стрелковый уровень.

Но у нас были представители лыж в биатлоне, яркий пример - Анфиса Резцова. Выступление Шевченко говорит, что у нее есть хороший потенциал в биатлоне», – сказал Чепиков.

❄️ PARI Кубок Содружества. Куклина победила в спринте, Наталия Шевченко – 2-я, Анастасия Шевченко – 3-я, Алимбекова-Смольская – 4-я