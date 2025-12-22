  • Спортс
Самуэльссон ответил на критику Ботна, сравнившего шведа с «надоедливым братом»: «Он выглядит раздраженным. Я об этом не думаю»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на критику от норвежца Йохана-Олава Ботна во время этапа Кубка мира в Анси.

Ранее Самуэльссон в интервью NRK выразил недовольство из-за того, что четверо норвежцев опередили его в спринте. «Норвежцы хороши, но не настолько. Мне нужно их обыгрывать», – говорил швед.

Ботн ответил: «Самуэльссон не может попасть в заголовки новостей своими результатами, поэтому ему приходится делать это другими способами. Он как надоедливый младший брат, которому постоянно нужно внимание, когда что-то не получается».

Теперь вновь высказался Самуэльссон.

– Да, я это прочитал. Мне кажется, он (Ботн) выглядит раздраженным.

– Что ты думаешь о его словах?

– Не знаю. Я вообще ничего об этом не думаю, – приводит слова шведа Expressen.

На данный момент Ботн лидирует в общем зачете Кубка мира, Самуэльссон идет 4-м.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Expressen
