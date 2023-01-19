Юрий Каминский: «Сейчас у Куклиной добавилось уверенности и стала лучше форма. Горный сбор пошел ей на пользу»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил победу Ларисы Куклиной в спринте на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

«Лариса не первый раз стреляла нули, но сейчас у нее добавилось уверенности и стала лучше форма.

Такие мелочи потихоньку собираются и позволяют лучше проявлять себя как в лыжной, так и в стрелковой части. Куклиной горный сбор пошел на пользу, поэтому ждем хороших результатов и от ребят.

У Ларисы был хороший последний круг сегодня, это радует. Горы – одна из возможностей улучшить аэробную составляющую и соответственно результат.

С ее супругом и личным тренером Михаилом Куклиным у нас нормальное взаимопонимание, проблем нет», – рассказал Каминский.

Лариса Куклина: «Мне очень нравится работать с Каминским. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена»