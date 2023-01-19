Юрий Каминский: «Сейчас у Куклиной добавилось уверенности и стала лучше форма. Горный сбор пошел ей на пользу»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил победу Ларисы Куклиной в спринте на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

«Лариса не первый раз стреляла нули, но сейчас у нее добавилось уверенности и стала лучше форма.

Такие мелочи потихоньку собираются и позволяют лучше проявлять себя как в лыжной, так и в стрелковой части. Куклиной горный сбор пошел на пользу, поэтому ждем хороших результатов и от ребят.

У Ларисы был хороший последний круг сегодня, это радует. Горы – одна из возможностей улучшить аэробную составляющую и соответственно результат.

С ее супругом и личным тренером Михаилом Куклиным у нас нормальное взаимопонимание, проблем нет», – рассказал Каминский.

Лариса Куклина: «Мне очень нравится работать с Каминским. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена»

7 комментариев

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Третий подход к снаряду
Отличная гонка от Ларисы. Повторюсь, но будет очень здорово, если Каминский поможет ей найти баланс стрельбы и хода. Потому что в прошлом - или стреляла метко, но тихоходила, или бежала чуть резвее, но мазала.
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papadok
Ответ Мишка Шарапов
Конечно нет. Российский допинг-контроль ничего у своих находить не будет. Вы хоть когда-нибудь слышали, что хоть кого-нибудь на КР поймали? За это время на КМ уже толпу народа поймали, на КР ни одного. Да и РУСАДА и Валиевой вы видели, что своих отмажут и в ВАДА никаких документов не предоставят.
Мне просто интересно, существует ли здесь допинг-контроль в принципе. За Куклину могу только порадоваться. На излете карьеры и вдруг такие призовые. И это на Кубке России. Было время, когда ездить на Кубок ИБУ середнякам было выгоднее, чем на КМ. А теперь и ездить никуда не надо. Просто обыгрывай "лошар" (с) Е.В.Вяльбе.
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Welshman09
Ответ Мишка Шарапов
Море пафоса, шапкозакидательство и сильное похмелье в конце. Сколько раз мы уже это видели. Наверное даже хорошо, что Динара подогрела интригу, так еще больше будем за нее болеть.
"Море пафоса, шапкозакидательство и сильное похмелье в конце." (c)

Так ты кратко в 2 словах описал этот свой день? 😂
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Мишка Шарапов
Ответ papadok
Боюсь быть неправильно понятым,, но и правда интересно. Проводится ли на этапах КР выборочное допинг-тестирование в принципе и обязательное допинг-тестирование призеров? Если оно таки проводится, то чьими силами? В лыжах, кстати, тоже интересно.
Конечно нет. Российский допинг-контроль ничего у своих находить не будет. Вы хоть когда-нибудь слышали, что хоть кого-нибудь на КР поймали? За это время на КМ уже толпу народа поймали, на КР ни одного. Да и РУСАДА и Валиевой вы видели, что своих отмажут и в ВАДА никаких документов не предоставят.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Боюсь быть неправильно понятым,, но и правда интересно. Проводится ли на этапах КР выборочное допинг-тестирование в принципе и обязательное допинг-тестирование призеров? Если оно таки проводится, то чьими силами? В лыжах, кстати, тоже интересно.
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Биатлонная зима
Вот только ходом Лара не добавила Юрий Михалыч.Гонок еще много посмотрим
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Мишка Шарапов
Море пафоса, шапкозакидательство и сильное похмелье в конце. Сколько раз мы уже это видели. Наверное даже хорошо, что Динара подогрела интригу, так еще больше будем за нее болеть.
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-4
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