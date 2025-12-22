Ида Лиен перенесла операцию на спине: «Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь»
Норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.
Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.
Об этом 28-летняя спортсменка рассказала в соцсетях.
«Небольшое обновление: мне сделали операцию на спине, она прошла хорошо. Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь.
Теперь буду восстанавливаться и с нетерпением жду возможности отпраздновать Рождество дома с семьей. Увидимся на стартах в следующем году», – написала Лиен.
Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.
Фото: страница Иды Лиен.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Иды Лиен
