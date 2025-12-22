Ида Лиен перенесла операцию на спине: «Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь»

Норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.

Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.

Об этом 28-летняя спортсменка рассказала в соцсетях.

«Небольшое обновление: мне сделали операцию на спине, она прошла хорошо. Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь.

Теперь буду восстанавливаться и с нетерпением жду возможности отпраздновать Рождество дома с семьей. Увидимся на стартах в следующем году», – написала Лиен.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

