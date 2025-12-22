  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ида Лиен перенесла операцию на спине: «Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь»
Фото
0

Ида Лиен перенесла операцию на спине: «Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь»

Норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.

Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежская биатлонистка Ида Лиен перенесла операцию на спине.

Об этом 28-летняя спортсменка рассказала в соцсетях.

«Небольшое обновление: мне сделали операцию на спине, она прошла хорошо. Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но такова жизнь.

Теперь буду восстанавливаться и с нетерпением жду возможности отпраздновать Рождество дома с семьей. Увидимся на стартах в следующем году», – написала Лиен.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Фото: страница Иды Лиен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Иды Лиен
logoсборная Норвегии жен
logoИда Лиен
logoОлимпиада-2026
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Норвежские биатлонисты проведут высотные сборы в Италии
22 августа, 06:48
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
9 августа, 20:30
Blink-2025. Виттоцци победила в масс-старте, Жанмонно – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я
9 августа, 20:05
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Резцова не затерялась бы на Кубке мира. Нам не просто есть с кем вернуться, у нас будет обалденная конкуренция за место в составе»
сегодня, 10:06
Самуэльссон ответил на критику Ботна, сравнившего шведа с «надоедливым братом»: «Он выглядит раздраженным. Я об этом не думаю»
сегодня, 07:54
Расписание «Рождественской гонки»-2025
сегодня, 07:03
Томмазо Джакомель: «Победа в Ле Гран-Борнане была моей самой большой мечтой в биатлоне, и я ее осуществил. Просто невероятно»
вчера, 17:19
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Джакомель вышел на 3-е место
вчера, 14:51
Джакомель одержал третью победу в карьере, у Перро – 12-й подиум, у Кристиансена – 27-й
вчера, 14:48
Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 1,5 секунды, у Штрелова – лучшая скорострельность
вчера, 14:30
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
вчера, 14:28
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
вчера, 14:24
⚡ Кубок мира. Джакомель выиграл масс-старт, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й, Ботн – 5-й, Жаклен – 9-й
вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
вчера, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
вчера, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10