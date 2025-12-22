0

Биатлонистка Пройс и легкоатлет Нойгебауэр признаны спортсменами года в Германии

Биатлонистка Пройс и легкоатлет Нойгебауэр признаны спортсменами года в Германии.

Биатлонистка Франциска Пройс и легкоатлет Лео Нойгебауэр признаны лучшими спортсменами года в Германии.

Лауреаты были объявлены на церемонии в Баден-Бадене по итогам опроса журналистов. В прошедшем сезоне Пройс выиграла общий зачет Кубка мира, а Нойгебауэр взял золото на чемпионате мира в десятиборье.

В голосовании Пройс опередила уроженку Барнаула – многократную чемпионку мира по художественной гимнастике Дарью Варфоломеев; а также чемпионку мира по плаванию Анну Элендт.

Нойгебауэр опередил многократного чемпиона мира по плаванию на короткой воде Флориана Велльброка и велогонщика Флориана Липовица, занявшего 3-е место в общем зачете «Тур де Франс».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Spiegel
