Лариса Куклина: «Если кто‑то из нас выдержит все гонки за сезон, я пожму руку. Безусловно, это будет какой‑то подвиг»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Лариса Куклина Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что хотела бы пробежать все гонки сезона. 

— Группа Каминского провела большой сбор на Семинском перевале. Почему вы решили уехать пораньше и стартовать в Рыбинске?

— Потому что в этом сезоне я хотела поучаствовать во всех стартах, которые предложены в нашем календарном плане. Чисто мое желание из‑за того, что до нового года не получалось, не было практически стартов, на которых я бы могла порадовать саму себя и в ходе, и в стрельбе. Думала, что именно через старты буду набирать форму.

— Вам нравится календарь сезона?

— Конечно, он очень тяжелый и сложный. Даже на Кубках мира такого не делают, что на переезд дается всего два‑три дня. В этом плане тяжело. Если кто‑то из нас выдержит все гонки за сезон, я пожму руку. Безусловно, это будет какой‑то подвиг.

— Вы готовы этот подвиг совершить?

— На данный момент да, – сказала Куклина. 

— Следите за Кубком мира?

— Безусловно, слежу и смотрю. В этом сезоне меня очень радует Виттоцци. Это женщина, у которой можно поучиться в техническом плане. 

— У вас муж часто в соцсетях пишет: «Лара, что там, шатает подиум?» Как вы это воспринимаете?

— У меня муж — юморист. Люблю его за это. Мне нравятся такие люди. Естественно, (воспринимаю) положительно. Смех, улыбка — это то, что поднимает настроение, – цитирует Куклину «Матч ТВ». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
Может кто-то и выдержит. Не забываем, что допинг-контроль тут российский.Читай, для росбиатлонистов его нет в принципе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий