Лариса Куклина: «Если кто‑то из нас выдержит все гонки за сезон, я пожму руку. Безусловно, это будет какой‑то подвиг»

Российская биатлонистка заявила, что хотела бы пробежать все гонки сезона.

— Группа Каминского провела большой сбор на Семинском перевале. Почему вы решили уехать пораньше и стартовать в Рыбинске?

— Потому что в этом сезоне я хотела поучаствовать во всех стартах, которые предложены в нашем календарном плане. Чисто мое желание из‑за того, что до нового года не получалось, не было практически стартов, на которых я бы могла порадовать саму себя и в ходе, и в стрельбе. Думала, что именно через старты буду набирать форму.

— Вам нравится календарь сезона?

— Конечно, он очень тяжелый и сложный. Даже на Кубках мира такого не делают, что на переезд дается всего два‑три дня. В этом плане тяжело. Если кто‑то из нас выдержит все гонки за сезон, я пожму руку. Безусловно, это будет какой‑то подвиг.

— Вы готовы этот подвиг совершить?

— На данный момент да, – сказала Куклина.

— Следите за Кубком мира?

— Безусловно, слежу и смотрю. В этом сезоне меня очень радует Виттоцци. Это женщина, у которой можно поучиться в техническом плане.

— У вас муж часто в соцсетях пишет: «Лара, что там, шатает подиум?» Как вы это воспринимаете?

— У меня муж — юморист. Люблю его за это. Мне нравятся такие люди. Естественно, (воспринимаю) положительно. Смех, улыбка — это то, что поднимает настроение, – цитирует Куклину «Матч ТВ».