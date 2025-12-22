  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Резцова не затерялась бы на Кубке мира. Нам не просто есть с кем вернуться, у нас будет обалденная конкуренция за место в составе»
Дмитрий Губерниев: «Резцова не затерялась бы на Кубке мира. Нам не просто есть с кем вернуться, у нас будет обалденная конкуренция за место в составе»

Губерниев: биатлонистка Кристина Резцова не затерялась бы на Кубке мира.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что биатлонистка Кристина Резцова может быть конкурентоспособной на Кубке мира.

Об этом он высказался по итогам этапа Кубка Содружества, который проходил в Чайковском с 19 по 21 декабря.

«Запомнилась в первую очередь абсолютно реактивная Резцова, которая не затерялась бы и на Кубке мира. Девять гонок подряд у нее лучший ход, четыре гонки подряд на подиуме, из которых две победы – все это просто шикарно.

Безусловно, впечатляет Инна Терещенко, которая хоть и сегодня [21 декабря] оступилась, но все равно дала жару. Есть Коновалов, Евменов. Я часто называю их фамилии. Молодые прекрасно себя чувствую. Мы видим на этом небосклоне новые звезды, это самое главное. В конечном счете у нас очень большая конкуренция. 

Можно недоумевать по поводу того, что происходит с Настей Халили, которая уже 20 дней толком не тренируется. Метеля заболела. Конечно, хочется пожелать всем здоровья. Шевнина переболела и никак в себя прийти не может. Кстати, отмечу Томшину, которая уже попадает в топ-6. Видим отличную конкуренцию, мне это запомнилось прежде всего», – сказал Губерниев.

«Мы видим сейчас прекрасную тренерскую работу. Хотел бы отметить Романа Мусина, который работал с многими юниорами и продолжает с ними работать уже во взрослой команде. Посмотрите, как блестяще вырос Истомин. Рубрика «Даешь молодежь».

Нам не просто есть с кем вернуться на Кубок мира, у нас будет обалденная конкуренция за место в составе. Что касается Серохвостова, то если он здоров, то совершенно точно способен бороться за мировом уровне», – сказал Губерниев.

Российские биатлонисты отстранены от Кубка мира с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
