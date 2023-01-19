Александр Тихонов: «Я наблюдаю за Кубком мира, сравниваю, хотелось бы, чтобы наши спортсмены повысили скорость изготовки и скорострельность»

Теги Александр Тихонов Кубок мира по биатлону сборная России жен Павел Ростовцев Виктор Майгуров Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об итогах женского спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

Победу одержала Лариса Куклина, второй стала Наталия Шевченко, третьей – Анастасия Шевченко. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская заняла четвертое место. 

«Как оцениваю результаты? Раз выигрываем — значит, положительно. Сравнивать, конечно, не с чем, конкуренция идет только между собой, но то, что соревнования проходят — не может не радовать. В этом плане мы не остановились, постоянно движемся и соревнуемся.

Я постоянно наблюдаю за Кубком мира, сравниваю иностранных спортсменов и российских, поэтому хотелось бы, чтобы наши немного повысили скорость изготовки и саму скорострельность.

Скорость прохождения трассы сравнить тяжело, но в этом компоненте россиянам надо прибавить. В субботу планирую встретиться в «Раубичах» с Майгуровым и Ростовцевым, посидим, поговорим, посоветуемся», – сказал Тихонов. 

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2 комментария

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AWA
Образец - Адреа Хенкель, а твоим неучам до неё как до Луны пешком.
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Мишка Шарапов
Иваныч, может лучше хотеть, чтобы Гореева, Каплина, Казакевич хотя бы хоть в штиль научились просто стрелять?
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