Александр Тихонов: «Я наблюдаю за Кубком мира, сравниваю, хотелось бы, чтобы наши спортсмены повысили скорость изготовки и скорострельность»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался об итогах женского спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Победу одержала , второй стала , третьей – . Белоруска Динара заняла четвертое место.

«Как оцениваю результаты? Раз выигрываем — значит, положительно. Сравнивать, конечно, не с чем, конкуренция идет только между собой, но то, что соревнования проходят — не может не радовать. В этом плане мы не остановились, постоянно движемся и соревнуемся.

Я постоянно наблюдаю за Кубком мира, сравниваю иностранных спортсменов и российских, поэтому хотелось бы, чтобы наши немного повысили скорость изготовки и саму скорострельность.

Скорость прохождения трассы сравнить тяжело, но в этом компоненте россиянам надо прибавить. В субботу планирую встретиться в «Раубичах» с и , посидим, поговорим, посоветуемся», – сказал Тихонов.