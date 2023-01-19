Александр Тихонов: «Я наблюдаю за Кубком мира, сравниваю, хотелось бы, чтобы наши спортсмены повысили скорость изготовки и скорострельность»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об итогах женского спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Победу одержала Лариса Куклина, второй стала Наталия Шевченко, третьей – Анастасия Шевченко. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская заняла четвертое место.
«Как оцениваю результаты? Раз выигрываем — значит, положительно. Сравнивать, конечно, не с чем, конкуренция идет только между собой, но то, что соревнования проходят — не может не радовать. В этом плане мы не остановились, постоянно движемся и соревнуемся.
Я постоянно наблюдаю за Кубком мира, сравниваю иностранных спортсменов и российских, поэтому хотелось бы, чтобы наши немного повысили скорость изготовки и саму скорострельность.
Скорость прохождения трассы сравнить тяжело, но в этом компоненте россиянам надо прибавить. В субботу планирую встретиться в «Раубичах» с Майгуровым и Ростовцевым, посидим, поговорим, посоветуемся», – сказал Тихонов.
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