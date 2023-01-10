Павел Ростовцев: «Что бы сейчас ни происходило в стране, мы продолжаем готовиться к Олимпиаде-2026. Остальные старты могут рассматриваться как подготовка»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Биатлон

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал, какой видит долгосрочную стратегию развития российского биатлона. 

– В свое время вы вспоминали о Польховском, как о выдающемся стратеге, а одним из недостатков российской сборной называли как раз отсутствие долгосрочной стратегии. В чем она должна заключаться сейчас, когда спортсмены изолированы от международных турниров и не слишком понятно, что будет дальше?

– Первое, что я бы поставил во главу угла: что бы сейчас ни происходило в стране, мы продолжаем готовиться к февралю 2026 года. К Олимпийским играм. Это должно прочно сидеть в голове каждого спортсмена и тренера. Остальные старты могут рассматриваться как подготовка.

Второе: мне абсолютно понятно, что финансовые возможности государства – определяющий пункт в развитии биатлона в стране. Невозможно никакими региональными федерациями обеспечить нормальный процесс подготовки резерва и создания условий для тех, кто тренируется в регионах, если нет государственного финансирования.

Поэтому очень хотелось бы совместными усилиями СБР, Минспорта, прессы донести до спортивного руководства регионов, что талантливых спортсменов, которых мы видим ближайшими кандидатами в сборную даже не на 2026-й, а на 2030-й год, нужно поддерживать.

В-третьих, мне кажется очень важным нащупать этот дальний резерв. Смотрите сами: те, кто может выступать на Играх в 2026 году, уже понятны. За год или два в биатлоне не появится спортсмен, который будет способен принять участие в олимпийских гонках. Да, бывают редкие исключения, но это именно исключения. А вот что будет дальше, через семь-восемь лет, вопрос очень интересный.

Чтобы понять, кто и на какой результат может быть способен, нужно тщательно отслеживать, как люди тренируются уже сейчас.

Причем делать это на основе цифровизации. Не так, как когда-то делали мы с Пихлером, составляя таблички в формате Excel и отправляя их по инстанциям, а на гораздо более профессиональном уровне. Чтобы ни один талант не прошел мимо. Зачастую ведь эти таланты просто не обеспечены ресурсами своих регионов, – сказал Ростовцев. 

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2 комментария

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Goodguy
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Одним словом ничего нового - готовимся к ОИ, этапы КМ лишь репетиция, как они говорят уже много лет как.
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Сергей Орлов
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Олимпиады в 26 году для России, конечно же, не будет, а прекратить тратить деньги налогоплательщиков на подготовку спортсменов нужно как можно скорее.
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