Виктор Майгуров: «Наши биатлонисты точно остаются конкурентоспособными, несмотря на отстранение. Ребята поддерживают форму»
Виктор Майгуров: российские биатлонисты остаются конкурентоспособными.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты поддерживают хорошую форму, несмотря на отстранение от международных турниров.
«Мы продолжаем готовиться и тренироваться, несмотря на отсутствие международных соревнований. Ребята поддерживают форму, выступают на этапах Кубка России и Кубка Содружества.
Конечно, сравнивать нельзя с уровнем Кубка мира, у нас разные трассы, погодные условия, но наши спортсмены точно остаются конкурентоспособными», – сказал Майгуров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
