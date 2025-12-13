Виктор Майгуров: «Наши биатлонисты точно остаются конкурентоспособными, несмотря на отстранение. Ребята поддерживают форму»

Виктор Майгуров: российские биатлонисты остаются конкурентоспособными.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты поддерживают хорошую форму, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Мы продолжаем готовиться и тренироваться, несмотря на отсутствие международных соревнований. Ребята поддерживают форму, выступают на этапах Кубка России и Кубка Содружества.

Конечно, сравнивать нельзя с уровнем Кубка мира, у нас разные трассы, погодные условия, но наши спортсмены точно остаются конкурентоспособными», – сказал Майгуров.

