Кристина Резцова: «Чувствуется усталость, нужно отдохнуть и расслабиться головой. Хотим съездить с супругом на источники – может быть, поможет»

Кристина Резцова: есть силы быстро бежать, хоть и чувствуется усталость.

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что чувствует усталость от соревнований и планирует отдохнуть.

Резцова заняла четвертое место в спринте в рамках второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени. Победу одержала Наталия Шевченко.

«Рада, что все еще остаются силы быстро бежать, хоть уже и чувствуется усталость. С самого утра чувствуется такая вялость. От гонки к гонке очень много сил тратишь на волнение, на подготовку.

Нужно немного отдохнуть и расслабиться головой. Физическое состояние хорошее, но в голове как‑то нужно переключиться. Завтра с супругом после масс‑старта хотим съездить на источники, может быть, это поможет», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».