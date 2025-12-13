Наталия Шевченко: «Очень счастлива, давно ждала эту победу. С начала сезона как-то не получалось – то стрельба, то ход»

Наталия Шевченко: давно ждала победы на Кубке России.

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. Шевченко не допустила промахов на огневых рубежах.

«Очень счастлива, давно ждала эту победу. С начала сезона как-то не получалось – то стрельба, то ход. Сегодня все совпало.

Было много сделано работы, в начале сезона не могла разбежаться. Но сегодня было более-менее, но все равно чувствую себя не в своих кондициях. Сегодня старалась не зацеливаться на стрельбе, отработать как умею», – сказала биатлонистка.