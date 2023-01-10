Ростовцев о критике Губерниева: «Это для кого-то стало новостью? Но мы смотрим в будущее. Приглашаю всех работать вместе»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Министерство спорта России Биатлон

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался насчет реакции комментатора Дмитрия Губерниева по поводу его назначения главным тренером сборной России.

Дмитрий Губерниев утверждает, что вы не соответствуете критериям выбора главного тренера. Насколько это соответствует действительности?

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Я понимаю, что есть требования и приказ Минспорта, в который сейчас вносятся изменения. Никто не собирается нарушать нормативные акты, которыми руководствуются Министерство спорта и центр спортивной подготовки. Дальше жизнь покажет, будем работать.

Не обидно, когда вас начинают критиковать еще до вступления в должность? Едкие слова Губерниева задевают?

– Вы думаете, я этого не ожидал? Или это для кого-то стало новостью?

Я абсолютно уверен, что по любому вопросу сегодня нет стопроцентного мнения в нашем обществе. У каждого есть своя история, но я официально заявляю, что готов работать со всеми, кто будет работать на благо российского биатлона. Мы смотрим вперед и в будущее, а не оглядываемся в прошлое. Приглашаю всех работать вместе, – сказал Ростовцев.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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11 комментариев

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Гекдениз Кардениз
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Ответ ыеем
Хватит крошить батон на «Властелина Биатлона»😁🔥🔥🔥
На Губернский Провансаль
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Vicing Charlsson
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Ответ Udokan
губошлеп целенаправленно работает против русских чемпионов, русских тренеров и русских спортсменов.
Также как и многие чинуши.
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Контрольный выстрел
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Губашлеп обычный провокатор. Эдакий Собчак в спорте, пользы ноль, сплошная вонь и негатив.
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Goodguy
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Ответ Udokan
губошлеп целенаправленно работает против русских чемпионов, русских тренеров и русских спортсменов.
Но в репортажах глорит за Россию и кричит за русских. Ну и конечно в каждом репортаже, что на КС, что на КМ в свое время - "Мы обыграли беларусов, мы сильнее беларусов, мы обыграли Алимбекову, мы обошли Смольского, вперед Россия!".
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Конь Пальто
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А есть видео плевка в Губерниеева? Точно видел его когда-то, но теперь не могу нигде найти. И ещё видео Кержакова после замены, когда он сказал Бил, Бью и Буду бить. Помогите найти.
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тоторо
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что то на чинушьем
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Demon69
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Ящик не смотрю.Губерниев на голубом огоньке был?По ходу в фаворе у власти..На х..р сразу не посылают
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Egorushka56
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Надо сказать, достойно ответил, сдержанно
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JL JL
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шлепа, высунув язык, вместе со своими марионетками и с помощью тех, кто сверху него и на нем сидит, уже строчит наполеоновские планы по дискредитации главного тренера.
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ыеем
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Хватит крошить батон на «Властелина Биатлона»😁🔥🔥🔥
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Udokan
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губошлеп целенаправленно работает против русских чемпионов, русских тренеров и русских спортсменов.
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