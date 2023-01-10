Ростовцев о критике Губерниева: «Это для кого-то стало новостью? Но мы смотрим в будущее. Приглашаю всех работать вместе»

Трехкратный чемпион мира по биатлону высказался насчет реакции комментатора Дмитрия Губерниева по поводу его назначения главным тренером сборной России.

– утверждает, что вы не соответствуете критериям выбора главного тренера. Насколько это соответствует действительности?

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Я понимаю, что есть требования и приказ Минспорта, в который сейчас вносятся изменения. Никто не собирается нарушать нормативные акты, которыми руководствуются спорта и центр спортивной подготовки. Дальше жизнь покажет, будем работать.

– Не обидно, когда вас начинают критиковать еще до вступления в должность? Едкие слова Губерниева задевают?

– Вы думаете, я этого не ожидал? Или это для кого-то стало новостью?

Я абсолютно уверен, что по любому вопросу сегодня нет стопроцентного мнения в нашем обществе. У каждого есть своя история, но я официально заявляю, что готов работать со всеми, кто будет работать на благо российского биатлона. Мы смотрим вперед и в будущее, а не оглядываемся в прошлое. Приглашаю всех работать вместе, – сказал Ростовцев.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»