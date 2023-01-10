Павел Ростовцев: «Могу подтвердить, что назначен на пост главного тренера сборной России»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев ТАСС Биатлон

Павел Ростовцев подтвердил информацию о том, что назначен на пост главного тренера сборной России по биатлону. 

«Могу подтвердить, что назначен на пост главного тренера, подробности сообщу позже», – сказал Ростовцев.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что документы для представления кандидатуры Ростовцева в Министерство спорта РФ сейчас готовятся. 

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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13 комментариев

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Игорь Мельников
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Паша тронешь Каминского, плеваться будем, как все плеются в Губерниева
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Вадим Симонов
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Ух,сейчас где-то сильно полыхнуло в Губербудке!
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Kvik75
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Ответ Пенчекряк
Назначен на ненужную должность и не на своё место. Тренер по стрельбе его место.
ох и балабол ты
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штрафной круг
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Семь футов под килем
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Viks
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Ответ Gondeira
Хотя бы ради этого стоит взять Пашу на эту должность.)))
Ну, работать цепным псом Майгурова не очень престижно, но нам будет весело на это смотреть.
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Gondeira
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Ответ Viks
Чем будешь заниматься, Паша? ГубАшлёпа гонять? Майгуров сам ссыт с Гу связываться, поэтому тебя нанял. Никаких других функций у главного тренера нет сейчас.
Хотя бы ради этого стоит взять Пашу на эту должность.)))
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Viks
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Чем будешь заниматься, Паша? ГубАшлёпа гонять? Майгуров сам ссыт с Гу связываться, поэтому тебя нанял. Никаких других функций у главного тренера нет сейчас.
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Пенчекряк
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Назначен на ненужную должность и не на своё место. Тренер по стрельбе его место.
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Goodguy
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Или скоро сбежит, или как синекурщику будет все равно на критику, которая сваливается на расстрельные должности, главное чтобы денюжка капала.
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Viks
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Кем назначен, Паша? В ваших диких джунглях непонятно даже, у кого ты в штате и при чём здесь минспорта.
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Арсений Элин
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Удачи Павел!) Работа предстоит тяжёлая...
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Andry 72
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Димон,что у тебя там с пуканом 😀
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Arti22
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Димон: КАААК У МЕЕНЯЯ ГОРИИТ ОЧААААГ
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