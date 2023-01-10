Павел Ростовцев: «Могу подтвердить, что назначен на пост главного тренера сборной России»
Павел Ростовцев подтвердил информацию о том, что назначен на пост главного тренера сборной России по биатлону.
«Могу подтвердить, что назначен на пост главного тренера, подробности сообщу позже», – сказал Ростовцев.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что документы для представления кандидатуры Ростовцева в Министерство спорта РФ сейчас готовятся.
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