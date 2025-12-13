  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ирина Казакевич: «Сегодня рада стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию. Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м»
1

Ирина Казакевич: «Сегодня рада стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию. Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м»

Ирина Казакевич: рада своей стрельбе, давно не стреляла на ноль в спринте.

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

Казакевич заняла второе место, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Победу одержала Наталия Шевченко.

– Я сегодня рада своей стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию, последний круг дался очень тяжело. Я в последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022 году. Это был спринт после Олимпийских игр, тогда получилось выиграть.

Для меня это радостные эмоции, несмотря на то, что не удалось победить. Наталия Шевченко сегодня оказалась намного сильнее на финишном круге.

– Почему поднакрыло ходом в конце?

– Если честно, есть на то небольшие причины. Была небольшая скованность, но это связано с мышечным состоянием тела. Отработала на максимуме, было тяжело, но главное, что справилась со стрельбой, – сказала Казакевич.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoКубок России
logoсборная России жен
logoИрина Казакевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Метеля – 3-я
вчера, 13:15
Наталия Шевченко: «Очень счастлива, давно ждала эту победу. С начала сезона как-то не получалось – то стрельба, то ход»
13 декабря, 08:32
❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Казакевич – 2-я, Коваленко – 3-я, Резцова – 4-я, Сливко – 20-я
13 декабря, 07:01
Главные новости
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»
вчера, 15:37
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Жанмонно – 3-я
вчера, 14:50
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
вчера, 14:35
Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
вчера, 14:26
⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я
вчера, 14:15
Кубок России. Общий зачет. Бажин вышел на первое место, Поварницын – 2-й, Халили – 3-й
вчера, 13:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Метеля – 3-я
вчера, 13:15
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
вчера, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
вчера, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
вчера, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
вчера, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
вчера, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37