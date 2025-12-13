Ирина Казакевич: «Сегодня рада стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию. Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м»

Ирина Казакевич: рада своей стрельбе, давно не стреляла на ноль в спринте.

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

Казакевич заняла второе место, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Победу одержала Наталия Шевченко.

– Я сегодня рада своей стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию, последний круг дался очень тяжело. Я в последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022 году. Это был спринт после Олимпийских игр, тогда получилось выиграть.

Для меня это радостные эмоции, несмотря на то, что не удалось победить. Наталия Шевченко сегодня оказалась намного сильнее на финишном круге.

– Почему поднакрыло ходом в конце?

– Если честно, есть на то небольшие причины. Была небольшая скованность, но это связано с мышечным состоянием тела. Отработала на максимуме, было тяжело, но главное, что справилась со стрельбой, – сказала Казакевич.